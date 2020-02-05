Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тилльдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу.

Стоит отметить, что вместе с детьми она отдыхает на одном из знаменитых курортов. Однако, само место своего пребывания певица до сих пор держит в тайне - поклонникам остается лишь гадать, куда именно отправилась звезда.

В этот раз частливым фото со своей младшей дочерью Светлана поделилась несколько часов назад в Инстаграм, чем немало удивила сеть, ведь Тильду артистка практически не показывает в Инстаграм, а ее лицо скрывает по сей день.

Звезда позировала без макияжа, привычно скрыв глаза за солнцезащитными очками, а также надела стильный халат. Маленькая Тильда же позировала спиной к камере, мило держась за маму в белой одежде, умилив тем самым сеть.

Также Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

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