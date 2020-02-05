Олена не втрачає часу дарма

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Aloyna (Альона Савраненко) поділилася веселим відео з відпочинку на Балі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram рэперши

Alyona Aloyna явно не проводить час даремно на відпочинку і веселиться на повну котушку.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала два відео з водними розвагами. На одному відео пишнотіла артистка стрибає на надувний матрац. У другому сюжеті хіп-хопу зірка з розбігу стрибає в басейн, викликаючи безліч бризок

Відео змонтовані, щоб надати драматизму і комізму тому що відбувається. Використовується уповільнена зйомка і закадрова музика.

У світлі значних габаритів дівчини відео вийшло веселим. Фанати в коментарях залишили безліч жартівливих та вдячних відгуків, похваливши Олену за безпосередність і самоіронію.

"Красота спасёт мир", " Альона, вы такая чудесная", "Нравится все, что ты делаешь", "Пушка", "Как там у Монатика - «Сегодня я русалка, я создаю волны»", "Ты просто создана для такой съемки", " Затопило кухню в которой сижу", "Как говорится-бомба".



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