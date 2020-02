View this post on Instagram

Быстро, весело и всегда на позитиве!😊💃 Это такое счастье быть профессионалом любимого дела.🙏💃😊 Уже послезавтра наш спектакль в ДК "Коммунарка"💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт