Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым выступлением и тренировкой.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

Вчера под видео Анастасии с выступлением "Кармен" звезда получила более тысячи злостных слов в своей адрес. Причем, как от обычных пользователей, так и от заядлых критиков.

Сегодня же на странице в Инстаграм Волочкова показала привычную тренировку в спортзале и том же спортивном костюме, что и несколькими днями ранее.

«Быстро, весело и всегда на позитиве!😊💃 Это такое счастье быть профессионалом любимого дела.🙏💃😊 Уже послезавтра наш спектакль в ДК "Коммунарка"💃 #анастасияволочкова #волочкова», – написала балерина.

Причем ранее звезда рассказала о собственной подготовке к новому шоу:

"Как я говорила, у балерин особенная специфика подготовки. В данном упражнении растяжка усложняет нагрузку на пресс, но тем самым упражнение становится более эффективным.👍 Попробуйте.

Правда, помогает.👍 Правда, займитесь спортом. И у вас не останется времени, чтобы браниться и изрыгать завистливую желчь😝 на разных страничках. (Благо, на моей уже не можете!😂💪) А растяжка очень полезна и эффективна в различных ситуациях. Особенно женщинам😉💃 Лично я ее разрабатывала годы! 👍 В растяжке важна стройность ног и тела!👍😊😊😊", – написала артистка под снимком.

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