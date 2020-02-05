Популярна російська співачка Глюкоза в короткій сукні підняла ногу і показала, чим її нагородила природа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Наталії Іонової-Чистякової (справжнє ім'я співачки).

«ART», -коротко сказано в підпису.

На опублікованому знімку Глюкоза позує на стільці в міні-сукні і пальто з хутром. При цьому зірка елегантно закинула ногу на ногу, виставивши напоказ головне достоїнство – ідеальні ноги. На це звернули увагу і її прихильники.

«Справжня Афродіта», «ноги від вух просто», «Такий колір бомбічний. У нашому сірому місті не уявляю себе в такому яскравому вбранні», «Наталочко, ти бомба, ти бомбище, ти вогонь», «красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше.Популярна російська співачка Глюкоза показала ідеальне тіло під час відпочинку на морі.

«Подбайте про своє тіло, це єдине місце, де вам потрібно жити. (с) Джим Рон. Дякуємо за фото…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Глюкоза стоїть на голові, жлегантно розставивши при этомноги. А оскільки дівчина була в короткому топі і білизна, було важко не помітити її розкішні форми. Про це жеговорят і її прихильники.

«Боже, які неймовірні форми», «Молодчинка», «ого, які форми», «так виглядає кайф», «які вигини, важко відірватися», «божественний вигляд», - пишуть вони.

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