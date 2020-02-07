Меган Маркл розкритикували за її сльози перед журналістами

Відомий британський ведучий Джеремі Кларксон публічно порадив Меган Маркл взяти себе в руки. Герцогиня Сассекская під час розповіді про тяжку долю і щоденній роботі членів британської королівської сім'ї дала волю почуттям і знову потрапила під хвилю критики. Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Телеведучий жорстко поставив герцогиню на місце.

«Всі плачуть. Всі плакали, коли принцеса Діана загинула. Але головне правило – це взяти себе в руки. Всі повинні це зробити. Так що, Меган Маркл, візьми себе в руки», – порадив дівчині Кларксон.

Незважаючи на свої слова, він зізнався, що розуміє, чому американська актриса не витримала випробування життям при дворі. Ведучий вважає, що королевська життя шокувала непідготовлену Меган.

«Я не можу засуджувати її за це. Люди мають право піти з роботи, яка їм не подобається», – заявив Джеремі Кларксон.

Зазначимо, що Меган Маркл разом з чоловіком принцом Гаррі вирішили скласти з себе повноваження членів королівської сім'ї і переїхати на пмж до Канади.

Нагадаємо, що навесні цього року британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повністю складуть з себе повноваження. Питання охорони в новій державі досі обговорюється. Канадці виступили проти того, щоб оплачувати послуги для герцогів Сассекских. І це не дивно, адже послуги 15 офіцерів Скотленд-Ярду, а також місцевих поліцейських, які повинні забезпечувати безпеку Гаррі і Меган, коштують дуже дорого.

Крім того, поліцейські з Британії скаржаться на Сассексов, які обходяться з ними, як з прислугою, адже їх просять виконувати різні доручення, зокрема, відправитися по магазинах або забрати замовлення з кафе.

Нещодавно папараці сфотографували охоронців, коли вони йшли з пакетами, замовленими Гаррі і Меган.

Поліцейські обурені повидением знаменитої пари, яка вважає їх лакеями.

Джерело зарубіжного видання впевнений, що охорона повинна знаходитися поряд з охоронюваними об'єктами, адже мало що може трапиться саме в той момент, коли поліція буде на побігеньках.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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