Лідер групи «Токіо» і «Мачете» Ярослав Малий розповів про свою наркотичну залежність і про те, як з нею боровся

Про це пише "Сегодня".

Відомий музикант, який родом з України – Кривого Рогу, відверто зізнався про те, що в його житті мали місце бути проблеми з наркотиками.

45-річний артист прямо зізнався, що "вживав":

«…Підсів на заборонені речовини 15 років тому, але зараз про це навіть згадки в моєму житті немає». Музикант додав, що період, коли в його житті були присутні наркотики був, цитуємо «втраченим часом».

«Вони були в моєму житті, і я зіткнувся з цим дуже серйозно. Але в один момент я зрозумів, що це мені не потрібно. Тут потрібно знати одне, поки сама людина не зрозуміє, що її це не потрібно, ніякі лікарі, рідні, друзі не допоможуть, нічого не врятує від цього».

Також виконавець зазначив, що життя артиста – непросте:

«Ти кожен раз з чим стикаєшся. Це безперервна робота над собою. Це не питання в тому, що ти спокусився на гроші, ні. Це питання: ти зараз справжній або втратив себе? Людина – це його его. І ця річ, яка буде з нами відбувається до останнього подиху нашого життя», - сказав співак і відверто, разом з тим, зізнався, що колись під впливом «допінгу» записав цілий альбом – який саме, він для журналістів не уточнив.

Нагадаємо і про те, що зірка «Величного століття» виявився злочинцем.

Актор Аднан Коч відомий українському глядачеві за роботою в популярному серіалі «Величне століття» - так у мережі стрімко почала поширюватися новина про те, що знаменитого турка запроторили за ґрати.

Актор Аднан Коч засуджений до 16 років і восьми місяців тюремного ув'язнення - він причетний, за версією державного обвинувача, до захоплення заручників, зберігання наркотиків, незаконного носіння зброї та опорі поліції.

Так стало відомо, що в березні 2018 року зірка «Величного століття» був затриманий в рамках спецоперації турецьких правоохоронців. Відомо, що артист, разом зі своїми шістьма друзями захопили в заручники поліцейських і поранили шістьох з них.

Також повідомляється, що всі причетні до справи хотіли швидко «замести сліди» і стали знищувати докази – зокрема, в матеріалах турецьких ЗМІ говориться, що мова йде про різноманітні психотропні речовини, а також «легкі наркотики».

Нагадаємо, що зірка КВК зірвалася, артистку екстрено госпіталізували.

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