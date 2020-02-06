Меган Маркл і Принц Гаррі після переїзду до Канади почали облаштовувати свій особняк

Будинок розташований в Північному Сааниче, що в провінції Британська Колумбія, Канада. Дружини там живуть тільки пару місяців, але вже закрилися шторою з брезенту, яку повісили на ворота. Також додали камеру "безпеки" вздовж пляжу і поставили табличку "жодних вторгнень". Про це пише Politeka з посиланням на західні ЗМІ.

Також зазначено, що принц Гаррі і Меган Маркл не нудьгують по палацу в Британії.

"Це рішення тяжіло над ними протягом тривалого часу, і вони відчули полегшення, здійснивши його. З їх плечей впав вантаж", - розповів один з друзів подружжя.

Найбільше сумує принц, адже він позбавлений права брати участь в урочистих військових заходах. Для нього, як для чоловіка, який служив 10 років в Афганістані, це багато значило. А ось звання "Ваша Високість" його не турбує.

"Вони насолоджуються спокійним життям. Ходять на довгі прогулянки, займаються йогою, Меган готує. Вони - справжні домосіди, яким подобається проводити час з Арчі і собаками", - додав друг сім'ї.

Раніше ми повідомляли, що поп-зірка Мадонна втрутилася в скандал, пов'язаний з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Відомо, що в січні цього року подружжя заявили, що складають з себе повноваження. Крім того, пара вирішила перебратися з Великобританії в Канаду.

Дана новина досі обговорюється громадськістю. І ось нещодавно Мадонна звернулася до герцогам Сассекским.

Знаменитість запропонувала парі переїхати в апартаменти на Манхеттені в Нью-Йорку, адже, на думку артистки, в Канаді нудно.

Відповідне відеоповідомлення зірка опублікувала у своєму Instagram.

Нагадаємо, охорона Меган Маркл і принца Гаррі розповіла, що їх змушують займатися

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