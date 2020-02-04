Весной этого года британский принц Гарри и его жена Меган Маркл полностью сложат с себя полномочия и переберутся в Канаду

Вопрос охраны в новом государстве до сих пор обсуждается. Канадцы выступили против того, чтобы оплачивать услуги для герцогов Сассекских. И это неудивительно, ведь услуги 15 офицеров Скотленд-Ярда, а также местных полицейских, которые должны обеспечивать безопасность Гарри и Меган, стоят очень дорого.

Ранее содержание охраны обходилось в один миллион долларов, пишет The Sun. Теперь же после переезда полисмены, отправленные в длительную командировку, и местные полицейские обойдутся от 4 до 7,5 миллионов долларов.

Охранники работают по две недели кряду (посменно).

Кроме того, полицейские из Британии жалуются на Сассексов, которые обходятся с ними, как с прислугой, ведь их просят выполнять различные поручения, в частности отправиться по магазинам или забрать заказ из кафе.

Недавно папарацци сфотографировали охранников, когда они шли с пакетами, заказанными Гарри и Меган.

Полицейские возмущены повидением знаменитой пары, которая считает их лакеями.

Источник зарубежного издания уверен, что охрана должна находиться рядом с охраняемыми объектами, ведь мало ли, что может случится именно в тот момент, когда полиция будет на побегушках.

Напомним, недавно журналисты поймали Меган Маркл в канадском Ванкувере, где пара снимает особняк. Она с сыном Арчи и двумя собаками - лабрадором по кличке Оз и биглем Гаем - вышла на прогулку.

Жену принца сопровождало двое офицеров из королевской охраны. Они находились на расстоянии от Меган, но фотографам удалось их заснять.

В этот же день в канадском аэропорту замечен принц Гарри. Он прилетел в Канаду рейсом British Airways. На тот момент принц не видел сына уже около двух недель.

Ранее мы писали, что после обнародования фото Гарри и Меган обвинили канадских папарацци в харассменте.

Герцоги отправили официальное предупреждение особо бессовестным фотографам: больше поджидать Меган в безлюдных парках нельзя, иначе «будут приняты меры».

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.