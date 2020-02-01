Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри отказались от своих титулов и переехали в Канаду, будет работать ведущей
Об этом сообщает Page Six.
Так, Маркл будет работать ведущей реалити-шоу на Netflix. По информации журналистов, женщина будет брать участие в канадском шоу «I Do, Redo».
Герцогиня будет помогать своей подруге Джессике Малрони планировать вторую свадебную церемонию для пар, в которых первая была неудачной из-за трагедии.
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«Мы хотим существенно изменить жизнь наших пар, чьи первые свадьбы не состоялись так, как было запланировано из-за трагических обстоятельств», - отметила ведущая.
Как сообщалось ранее, сестра Меган Маркл публично рассказала о прошлом жены принца Гарри, и в частности о том, как ей удалось стать актрисой
Сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к отцу. Женщина заявила, что если бы не Томас Маркл, то вместо карьеры в кино Меган была бы официанткой. Их отец ранее работал осветителем в Голливуде и приобрел полезные связи. Женщина уверена, что если бы не знакомые отца, еще не известно, как сложилась бы судьба Меган.
"Боже, без него она в лучшем случае была бы официанткой. Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение", – заявила Саманта.
Напомним, Меган Маркл жестко подставил отец: обнаженное фото герцогини произвело фурор в сети.
Как сообщала Politeka, возвращение Маркл и Гарри в Лондон, у Елизаветы II расставили все точки.
Также Politeka писала, что всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила...".