Меган Маркл и Принц Гарри после переезда в Канаду начали обустраивать свой особняк

Дом расположен в Северном Сааниче, что в провинции Британская Колумбия, Канада. Супруги там живут только пару месяцев, но уже закрылись шторой из брезента, которую повесили на ворота. Также добавили камеру "безопасности" вдоль пляжа и поставили табличку "никаких вторжений". Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.

Также отмечено, что принц Гарри и Меган Маркл не скучают по дворцу в Британии.

"Это решение тяготело над ними в течение длительного времени, и они почувствовали облегчение, осуществив его. С их плеч упал груз", - рассказал один из друзей супругов.

Больше всего скучает принц, ведь он лишен права участвовать в торжественных военных мероприятиях. Для него, как для мужчины, который служил 10 лет в Афганистане, это много значило. А вот звание "Ваше Высочество" его не беспокоит.

"Они наслаждаются спокойной жизнью. Ходят на долгие прогулки, занимаются йогой, Меган готовит. Они - настоящие домоседы, которым нравится проводить время с Арчи и собаками", - добавил друг семьи.

Ранее мы сообщали, что поп-звезда Мадонна вмешалась в скандал, связанный с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Известно, что в январе этого года супруги заявили, что складывают с себя полномочия. Кроме того, пара решила перебраться из Великобритании в Канаду.

Данная новость до сих обсуждается общественностью. И вот недавно Мадонна обратилась к герцогам Сассекским.

Знаменитость предложила паре переехать в апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке, ведь, по мнению артистки, в Канаде скучно.

Соответствующее видеосообщение звезда опубликовала в своем Инстаграм.

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