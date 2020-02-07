У співака Валерія Меладзе є три дочки від попереднього шлюбу з дружиною Іриною

Відомо, що в молоддости Меладзе навчався в кораблебудівному інституті, де він і познайомився з майбутньою дружиною Іриною Малухиною, пише Рoliteka.net. Майбутня зірка зробив пропозицію своїй обраниці до закінчення інституту, а у 1989 році вони одружилися.

Як згадувала Ірина, перші роки з чоловіком вони жили бідно. У 1991 році народилася перша дочка, Інга, а у 1999 році Ірина подарувала своєму вже знаменитому до того часу чоловікові другу дочку Софію. Через три роки народилася Аріна.

Як же зараз виглядають красуні-доньки Валерія? Ось фото першої дочки артиста:

Софія:

Аріна:

Пару, Валерія та Ірини називали ідеальною, а артиста вважали хорошим сім'янином. Однак у 2009 році почали поширюватися чутки, що Валерій закрутив роман зі своєю бек-вокалісткою, а пізніше учасницею групи "ВІА Гри", Альбіною Джанабаєвою.

Довгий час Валерій відмовлявся коментувати чутки. Однак правда спливла назовні. Як виявилося, Альбіна у 2004 народила Валерію сина, которого назвала Костянтино, в знак поваги і любові до брата Валерія та його дідуся.

Довгий час приховувалося, хто справжній батько, але пізніше Валерій підтвердив - дитина Альбіни від нього.

Розлучення Ірина і Валерій оформили за спільним рішенням. У 2014 році співак одружився вже на вагітній вдруге Альбіні Джанабаєвій. Пізніше у них народився син Лука.

За інформацією ЗМІ, після розлучення дочки Валерія відмовлялися відвідувати батька в його новому будинку, що дуже засмучувало артиста. І тільки після того, як минуло кілька років дівчатка все ж вирішили відновити стосунки з батьком.

Нагадаємо, Валерій Меладзе розповів, що знайомий з Альбіною майже 20 років і у них трапляються кризи.

Джанабаєва додала до слів чоловіка, що вікові кризи трапляються в житті і в сімейних відносинах.

"Ми можемо довго говорити про психологію, про те, що треба залишати всі проблеми за дверима. Але, як це залишиш за дверима, якщо немає нікого ближче, ніж людина, яка чекає тебе вдома, а іноді потрібно просто виговоритися", - сказала Альбіна.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА ГРУ, залишилася тільки одна.

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