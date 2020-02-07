У певца Валерия Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака с женой Ириной
Известно, что в молоддости Меладзе учился в кораблестроительном институте, где он и познакомился с будущей женой Ириной Малухиной, пишет Рoliteka.net. Будущая звезда сделал предложение своей избраннице до окончания института, а в 1989 году они поженились.
Как вспоминала Ирина, первые годы с мужем они жили бедно. В 1991 году родилась первая дочь, Инга, а в 1999 году Ирина подарила своему уже знаменитому к тому времени мужу вторую дочь Софью. Спустя три года родилась Арина.
Как же сейчас выглядят красавицы-дочки Валерия? Вот фото первой дочери артиста:
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Арина:
Пару, Валерия и Ирины называли идеальной, а артиста считали хорошим семьянином. Однако в 2009 году начали распространятся слухи, что Валерий закрутил роман со своей бэк-вокалисткой, а позже участницей группы "ВИА Гры", Альбиной Джанабаевой.
Долгое время Валерий отказывался комментировать слухи. Однако правда всплыла наружу. Как оказалось, Альбина в 2004 родила Валерию сына, якого назвала Константином, в знак уважения и любви к брату Валерия и его дедушке.
Долгое время скрывалось, кто настоящий отец, но позже Валерий подтвердил - ребенок Альбины от него.
Развод Ирина и Валерий оформили по обоюдному решению. В 2014 году певец женился на уже беременной во второй раз Альбине Джанабаевой. Позже у них родился сын, Лука.
По информации СМИ, после развода дочери Валерия отказывались навещать отца в его новом доме, что очень расстраивало артиста. И только после того, как прошло несколько лет девочки все же решили возобновить отношения с отцом.
Напомним, Валерий Меладзе рассказал, что знаком с Альбиной почти 20 лет и у них случаются кризисы.
Джанабаева добавила к словам мужа, что возрастные кризисы случаются в жизни и в семейных отношениях.
"Мы можем долго говорить о психологии, о том, что надо оставлять все проблемы за дверью. Но, как это оставишь за дверью, если ближе нет никого, чем человек, который ждет тебя дома, а иногда нужно просто выговориться", - сказала Джанабаева.
Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.
Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.
Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.