Зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар наважився розповісти правду про те, чому розпався його другий шлюб

Чемпіонка України з бальних танців Олена Шоптенко стала другою дружиною Дікусара (до цього хореограф був одружений на співачці Ірині Білик). Шанувальники артистів не могли натішитися, спостерігаючи за розвитком подій в житті пари. Вони були знайомі близько чотирьох років, працювали разом, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу. На жаль, їхні стосунки після "штампу в паспорті" тривали всього три роки. Дікусар вперше розповів правду про свої переживання, пов'язані з болючим розставанням, передає Politeka.net з посиланням на програму «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

Згадуючи сімейне життя, Дікусар не може назвати явну причину розпаду шлюбу: Дмитро та Олена не змагалися на сцені і у них не було романів на стороні. Хореограф прийшов до висновку, що просто - "не підійшов".

«Напевно, на це було багато маленьких внутрішніх рішень, швидше за все нелегких, можливо, дуже складних. Ми різні. Напевно, я не підходив Оленці так, як, напевно, повинен був підходити. Може бути, картинка в її голові не збіглася з тим, що вона бачила. Не знаю. Це треба у Оленки запитати. Я любив її страшно сильно», - поділився артист.

Дікусар зазначив, що важко переніс розставання, він порівняв свої відчуття з "втратою руки, половини себе".

«Ці відношення, як сірник, горіли-горіли і догоріли. На той момент, коли ми розлучилися, для мене це було, як втратити руку, половину мене. Я цей період дуже емоційно переживав, через біль, страждання, – зізнався Дмитро Дікусар, - Після цього мені нічого не хотілося в плані відносин, напевно, ще цілий рік».

На думку хореографа, вираз "час лікує" - дієвий. Пережити розлучення йому допоміг саме час. Дікусар відзначив, щоб рана затягнулася, треба "потерпіти, почекати".

На сьогодні серце холостяка вільне, на відміну від його колишньої пасії.

"Я так розумію, що Олена знайшла того чоловіка, з яким вона щаслива. І я цьому радий. Мені не дуже важливо зараз копатися, чому ми не змогли бути разом", - підсумував Дікусар.

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