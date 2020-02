View this post on Instagram

А це просто відео зі сторіз♥️😄🐼 Поки немає повного лірик відео до пісні (і самої пісні😆), буду постити шматочки! . Побутує думка серед багатьох людей «традиційного» харчування (нагадую, що я ще два роки тому спокійно їла м’ясо — більше того, я з родини м’ясників), що вегани агресивні: нападають на людей, які їдять м’ясні страви, з аргументами про вегетаріанство, яких ніхто не запитував і тд. Не знаю... я таких не бачила. Був навіть зворотній випадок, коли продавець веганських солодощів (зверніть на це увагу) в моєму місті розповідав мені, що людина — хижак. І я дійсно не запитувала😆 я просто хотіла сироїдну цукерку🙏🏾 А ви зустрічали таких веганів? . P. S. Сходіть, будь ласка, потім в сторіз — обираємо обкладинку для треку #НЕБЕЙБІ💥