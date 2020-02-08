Російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала в мережі пост, присвячений продюсеру Ігорю Матвієнко

Зірка записала відео, на якому подякувала Матвієнка, у якого був день народження, за роботу пише Politeka.net. Зірка зізналася вона "так молила бога", щоб Ігор Матвієнко став її продюсером, але не склалося. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Настя з'явилася в сірому піджаку-сукні, який відкрив її стрункі ніжки. Глибоке декольте підкреслило груди зірки.

Волочкова стояла на високих підборах акуратно виставивши ніжку вперед. Її образ завершували прикраси у вигляді блакитного кільця і браслети.

Легкий макіяж і волосся прибрано назад - вже стали майже "фішкою" знаменитості.

"Дорогий Ігор Матвієнко! З Ювілеєм! 🙏 Ми всі вас любимо!🙏💃 Щастя Вам і справжніх благ! Дякую Богові за зустріч з Вами!🙏🌺", - написала Анастасія.

Даний пост зібрав понад 36 тисяч переглядів.

За якийсь час до цього Анастасія опублікувала знімок в цьому ж вбранні, але в іншій локації. До того ж у руках балерина тримала миле кошеня.

Дана публікація зібрала понад 5500 лайків.

Варто відзначити, що не так давно Анастасія побувала в Таїланді, звідки викладала масу фото і відео. Користувачі мережі активно коментували пости, іноді без зайвої дипломатії висловлюючись про Волочкову.

Зірка навіть дозволяла сперечатися з коментаторами, а також зверталася до них у своїх публікаціях. На думку артистки, її красі, успішності та відпочинку заздрять, тому вона отримує такий великий негатив.

Пізніше балерина все ж прийняла рішення закрити коментарі до постів. Зараз є можливість коментувати лише деякі пости.

Так, нещодавно Анастасія відкрила коментарі до посту, де постала зі своїм лікарем, який займається корекцією деформації стоп.

Користувачі мережі по-різному сприйняли дане повідомлення, але більшість підтримали артистку.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова виявилася фанатом свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів. Молочні продукти вона не вживає, але при цьому позвляет собі кілька шматочків благородного сиру.

Нагадаємо, Волочкова підірвала видом в купальниках і шпагатах: топ яскравих фото зірки в Таїланді.

Як повідомляла Politeka, розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе.

Також Politeka писала, що скандальна анастасія Волочкова шокувала зовнішністю у ванній.