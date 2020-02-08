Як виглядає нова пасія відомого українського виконавця Дана Балана

Нова дівчина Дана Балана скоро буде на вустах у всіх шанувальників творчості співака, а також фанатів співачки Тіни Кароль. Адже зовсім нещодавно мережа гуділа про їхній роман, зародившемся ще на шоу «Голос країни». Але, по всій видимості, роман вже закінчився – Дан Балан відзначив свій 41-й день народження з красунею зі своєї команди Світланою Соколової.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на instagram танцівниці Соколової.

останнє фото красуні з молдованином Баланом ошелешив її друзів:

«І шо люди такі злі, дурні, дрібні, чернороті і чорнодуші... Дівчинка Світла, ти - краса! Бережи себе в цьому світі!», «Захоплююся, люблю і поважаю. Дуже милі. Не слухайте злих тіток, це у них напевно возростные прояви.», «Красива талановита пара», «Світла класну провокацію влаштувала! Є про що дівчатам поговорити, ну і помріяти заодно!», «Ех Свєтка, даремно ти це зробила.... Зараз поллється багато бруду... і ти відчуєш на собі справжнє обличчя публіки!!! Навіть якщо ти нічого поганого і не хотіла зробити...», «Ааааа!!! Клааас!!!! Багатогранний талант!!!!», «Дан і Тіна створені одне для одного😍😍😍. А ти йому зовсім не підходиш», «Ви разом?», «Ваааууу,дуже щиро і чуттєво!Світла,ти красуня,класне фото! А Дан,Дан реально незвичайний,космічний людина!!!», – пишуть з мережі.

Нагадаємо, що Дан Балан засвітився в обіймах нової красуні на святкуванні свого дня народження.

Співак Дан Балан, який раніше загравав на публіці з української теледіва і співачкою Тіною Кароль, раптово втратив до неї інтерес. Він показав фото з корпоративу, на якому у всю притискався до своєї нової супутниці – хореографу з його команди Світлани Соколової. Він відзначив свій день народження в компанії друзів і нової дівчини, фото з якої розійшлися по мережі, як гарячі пиріжки.

«Яка блін Тіна??????очманіти, люди в казки вірять. Сходіть на зйомки і подивіться, що ваша тіна Дану не потрібна. Він на неї навіть не дивиться.», – відзначили в мережі небайдужі українці.

Нагадаємо, що майбутнє Тіни Кароль з Даном Баланом нарешті розкрито

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