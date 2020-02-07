Знаменита українська співачка Ольга Полякова впевнена, що мовна проблема в Україні надумана, і людям «все одно»

Таку думку артистка висловила в програмі «Право на владу» на каналі 1+1, куди була запрошена в якості гостя, передає Politeka.

Зірка впевнена, що проблема мови лежить у політичній площині, люди ж живуть іншим. В якості прикладу вона навела свій концерт у Львові. Там на стадіоні "Арена Львів" вона зібрала аншлаг. Не секрет, що більшість пісень Полякова виконує російською, проте публіка на заході країни зустрічала її відмінно.

«Це був прекрасний концерт, 35 тисяч людей, які в унісон співають твої пісні російською мовою, я думаю, дуже добре ілюструють, що питання мови у людей немає, що це розпалюється в політичному полі, це розпалюється на телебаченні… У житті цього немає», – наголосила Полякова.

Вона зазначила, що люди готові співати з виконавцем на будь-якій мові і підтримувати артиста, якщо він розділяє з ними їх цінності, якщо зірка і глядач говорять однією ментальною мовою, і не важливо, Україна це чи далеке зарубіжжя.

«Я проїхала не тільки всю Україну, у мене були гастролі у США, Канаді, це була українська діаспора. І на мене ходять тільки українці, хоча в мене російськомовні пісні. Вони ущерть набивали зали і співали всі мої пісні, і їм було все одно, що я співаю російською, тому що вони сприймають мене українською співачкою, якою я є», – розповіла вона.

На думку Полякової, розпалюючи ненависть на ґрунті мови і зіштовхуючи людей лобами, політики насправді таким чином відволікають увагу українців від набагато важливіших проблем.

«Чому ми не говоримо, що на свої концерти ми не можемо дістатися? Тому що у нас елементарно немає доріг. Я проїхала всю Україну. І якщо раніше доріг не було, то зараз їх немає зовсім. Якщо 300 кілометрів я повинна їхати 14 годин машиною. Немає залів або ж вони не опалюються взимку. Влітку в них, як у лазні, а взимку, як в холодній труні. А люди хочуть кудись ходити, але не можуть купити квитки. Так підніміть рівень життя, щоб люди могли платити за квитки на концерти. Тоді вже можна говорити про розвиток українського мистецтва та культури. Щоб люди могли тут заробляти і тут підніматися цими соціальними ліфтами», – заявила співачка.

Ольга Полякова про проблему мови (з 52:42)

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Нагадаємо, Полякова засвітилася зі знаменитим красенем.

Як повідомляла Politeka, у мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою.

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