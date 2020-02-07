8 лютого в Україні почнеться національний відбір на «Євробачення 2020»
Українці будуть боротися за право представити свою батьківщину в три етапи: два півфінали і фінал. Politeka.net повідомляє, хто виступить у першому півфіналі нацвідбору, який відбудеться 8 лютого в Палаці культури КПІ.
Відзначимо, що вже через два тижні, 22 лютого, стане відомий переможець українського відбору, який і поїде на Євробачення.
Все виступлять на сцені нацвідбору 16 виконавців. Тобто, в кожному півфіналі змагатимуться за вісім претендентів. В суботу нам виконають свої хіти: Група [O] - Там, куди я йду, Jerry Heil – Vegan, Katya Chilly, Марина Круть – 99, Гурт GO-A – Соловей, CLOUDLESS - Drown Me Down, GIO - Feeling so Lost, Assol - Save it.
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Тим часом, під петицією №22/081692-еп про те, щоб поїхала від України Вєрка Сердючка, набралося лише 119 голосів. Фантазії про те, що Сердючка знову пройде в фінал і повторить фурор 2007 року на пісенному конкурсі в цьому році, залишаться лише фантазіями.
«Разом з перемогою конкурс "Євробачення" приїжджає в країну-переможницю. Якщо у футболі нам ще не скоро світить підняти кубок над головою, то на Євробаченні в цьому році ми точно можемо перемогти. Вєрка Сердючка для фанів цього конкурсу - ікона, вона може просто вийти на сцену і забрати перемогу додому», – написав автор петиції на сайті глави держави.
Він додав: «…в поєднанні з такою піснею (Make it Rain champagne, свіжий новорічний хіт Сердючки - ред.) розірве Європу вщент. Це відмінний шанс об'єднати народ навколо спільної перемоги».
Нагадаємо, що на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою, де раніше Данилко презентував свій новий хіт.
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