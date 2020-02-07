Відома співачка і модель Санта Дімопулос показала архівний кадр часів своєї другої вагітності

Колишня солістка групи ВІА Гра на стильному чорно-білому фото позує повністю голою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі і ТБ.

Професійний - явно відретушований - кадр вийшов стильним. На знімку - Санта груди прикрила рукою, сидячи на пуфі. Одну з ніг опустила на підлогу і відвела в сторону, іншу - підігнула.

Крім того, Санті зробили об'ємну зачіску, вона позувала біля вікна і підписала цей пост як пояснення своєї попередньої публікації, мовляв, вона зовсім не мала на увазі, що не треба займатися спортом під час вагітності: треба, але помірно, "дозуючи" навантаження.

Шанувальники її підтримали - більшість з них - написавши в коментарях про те, що спорт - це добре, коли в міру.

Раніше ми повідомляли, що співачка опублікувала новий знімок у своєму Instagram, на якому позувала з сім'єю. Артистка була з сином від попереднього шлюбу і з нещодавно народженою дочкою в колясці.

Сім'я перебувала на пляжі. Зірка вибрала довгу сукню з глибоким декольте, вітровку і шльопанці. Син вибрав спортивну кофту і шорти. Санта притиснула дитину до грудей, милуючись морем.

"По ідеї, тут повинні були бути мої сексі фото в купальнику, але ні 😂 Зате тут багато любові і тепла✨ Неідеальна мама з двома нереальними дітьми ❤️", - написала Дімопулос.

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