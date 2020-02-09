Складено рейтинг найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, які орудують мільйонами

На першому місці опинилася Скарлетт Йоханссон. Красуня заробила за 2019 рік приблизно 56 мільйонів доларів, пише Рoliteka.net. Тільки за роль Чорної Вдови у фільмі "Месники. Фінал" зірці заплатили 35 млн дол.

На другому місці - Софія Вергара, яка зіграла Глорію Дельгадо-Притчетт в телешоу "Американська сімейка". Вона заробила 44,1 млн дол.

Відома за ролями у фільмі "Блондинка в законі" і серіалі "Велика маленька брехня" Різ Візерспун посіла третє місце зі своїми 35 млн дол.

Ніколь Кідман, яка також зіграла в серіалі "Велика маленька брехня" заробила лише на один мільйон менше, ніж її колега, а саме: 34 млн дол.

На п'ятому місці опинилася колишня дружина Бреда Пітта, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Вона отримала 28 млн дол.

Далы йде артистка, відома за серіалами "Зачаровані" і "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко з 25 млн дол.

Наступне місце в рейтингу зайняла героїня серіалу "Розповідь служники" Елізабет Мосс. Вона з'явилася в подібному списку вперше зі своїми 24 млн дол.

Також в перший раз тут помічена і Марго Роббі, яка виконала роль и фільмі "Одного разу... в Голлівуді", у неї 23,5 млн дол.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Скарлетт Йоханссон выдзначила 35-ий день народження.

Відомо, що зірка з дитинства хотіла стати актрисою, в деясть років вона дебютувала у фільмі “Норт” разом з починаючим актором Елайджею Вудом. З тих пір кар'єра зірки піднімалася тільки вгору.

Одним з найуспішніших фільмів став "Труднощі перекладу". Після ролі в цій картині Йоханссон отримала світову популярність.

Раніше ми писали, що нещодавно Ніколь Кідман постала в білій сукні з пишними рукавами.

Актриса продемонструвала свої вигини.Тонка талія, пишні груди і стегна, гарні стрункі ніжки - фото вийшло і відвертим, і в той же час ніжним.

Образ красуні завершив макіяж з соковитими губами й чорними довгими віями.

Користувачі мережі були в захваті.

Нагадаємо, що легенда Голлівуду Кідман зважилася на сміливу фотосесію, мережа в ауті: «Змінюється…»

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