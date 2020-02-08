35-річний український телеведучий Володимир Остапчук став в мережі "грушею для биття" після того, як колишня дружина розкрила всю правду про його зради

Остапчук навіть придумав конкурс за кращий "хейтерський коментар" у своєму мікроблозі в Instagram. Він пообіцяв розіграти 5 тисячі гривень між тими, хто залишить негативний відгук. А також подякував користувачам за критику, мовляв, вона робить його краще.

Тим самим ведучий дав "зелене світло" численному натовпу, що прагне навчити його, недбайливого, як бути гідним чоловіком і батьком.

"Припини так "тащитися" сам від себе, Вова!!!" - "прийняття починається з любові до себе" - "вона в тобі зашкалює."

"Ну і маячня, які хейтери, прокиньтеся нарешті, вам пишуть звичайні люди. Це ж треба так з'їзжджати🤣🤣🤣🤢🤮🤮🤮🤮 і кому потрібні ваші брудні гроші"

"Вова, ви поводитеся як підліток! У вас росте донька і ось подумайте... Хотіли б ви, що б її чоловік був таким як ви???!!! Щоб у неї так боліла душа... Щоб ваша донька пережила той біль через який проходить її Мама? Досить бути блазнем! Гидко дивитися..."

Однак, серед потоку моралей і ненависті, деякі висловили підтримку Володимиру - навіть запропонували організувати челлендж - "хочу дитину від Остапчука".

"Залиште його вже в спокої. Багато хто розлучається й нормально. А йому не можна?"

"Не звертайте увагу на негативні коментарі, ваше життя-це ваше життя, і тільки вам вирішувати як діяти)"

"Хочу дитину від Остапчука😊новий челендж😅😂" - "👍👍афігенний challenge)"

Нагадаємо, сир-бор з розлученням Остапчука почався з того, що його колишня дружина Олена Войченко дала відверте інтерв'ю, в якому звинуватила в зрадах і ухиленні від сплати аліментів. За її словами, Остапчук так прямим текстом їй і говорив, мовляв, "ще не нагулявся". Також Олена зізналася, що як-то раз заглянула в мобілку чоловіка і побачила там листування з різними жінками інтимного характеру. Це стало останньою краплею.

Шлюб Остапчука та Войченко тривав 10 років, у пари двоє дітей.

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