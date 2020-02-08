Українська співачка Джамала представила спільний відеокліп з Alyona Alyona на пісню «Жалі», який за перші два дні переглянули майже 140 тисяч людей

А в суботу, 8 лютого, артистка поділилася на своїй сторінці фотографіями зі зйомок кліпу і подякувала команді, яка створювала його, а також своїм прихильникам, передає Politeka.

Так, вона висловила вдячність всім, хто дивиться і слухає пісню, за коментарі та лайки в мережі.

Зірка розповіла, що оригінальні вбрання акторів у кліпі, з довгими штанинами і рукавами, – справа рук Яни Голуб, а на ній самій була сукня від дизайнера Юрія Жуйкова. Режисер відео – Дмитро Чернявський.

Джамала зізналася, що аномально густий туман, який затягнув Київ у жовтні під час зйомок кліпу, допоміг заощадити команді на дим-машині та створити неперевершену атмосферу для відео.

Що ж стосується пісні, то музику написала Джамала, а до створення тексту разом з нею підключилися Alyona Alyona, Володимир Макарівський і Тетяна Милимко.

За словами артистки, це пісня про жалі. Вона підкреслила, що всі книги про досягнення успіху, шляху до мрії, які вона читала, розпочинаються з думки про те, що потрібно не шкодувати про минуле, а рухатися вперед, адже жалі тягнуть тебе назад. Перемагає той, хто ніколи не здається.

Зазначимо, що Джамала спеціально запросила Alyona Alyona, оскільки вирішила, що хіп-хоп стане ідеальним доповненням до пісні. Це, до речі, не перша спільна робота артисток. У грудні минулого року вони представили кліп на пісню «Забирай». Раніше співачка зізнавалася, що дуже поважає творчість Альони.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз прямо в автобусі…».

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