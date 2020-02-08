Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тільдою і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон.

Варто відзначити, що разом з дітьми вона відпочиває на одному з відомих курортів. Однак, саме місце свого перебування співачка досі тримає в таємниці - шанувальникам залишається лише гадати, куди саме вирушила зірка.

При всьому цьому Лобода встигає також продовжувати спортивні тренування, яким приділяє особливу увагу. Адже підтримує струнку фігуру артистка досить старанно, всіляко обмежуючи харчування і контролюючи власний вагу.

До цього артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному суцільному купальнику з леопардовим принтом.

Так, Лобода показала чуттєвий знімок, знятий на березі моря біля невеликої пляжної «вежі». Світлана стоїть в леопардовому монокіні, що підкреслює її струнку фігуру, а на плечі у виконавиці – груба чорна куртка-косуха. Волосся діви розпущені без будь-яких укладок.

Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост, адже постать і підписи під світлинами від зірки не залишають нікого байдужим.

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