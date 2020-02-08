Зірка «Жіночого кварталу» Марта Адамчук постала перед шанувальниками у дуже незвичному образі

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала студійне фото, на якому позує в білій блузі з оригінальними рукавами, надягнутій на чорну майку, чорних довгих рукавичках, чорних брюках і зелених босоніжках. Образ доповнює світло - рожева перука, що закриває практично половину обличчя дівчини.

У цілому образ виглядає сміливо, зухвало і дуже стильно.

Таким чином дівчина рекламує свій новий проект MORA, оскільки вирішила і далі присвятити своє життя музиці і творчості.

Днем раніше вона опублікувала в мережі тизер дебютної пісні англійською мовою Live ligh.

«MORA - це новий проект, новий шлях, який я знайшла (читати - продовжую шукати) до самої себе. Цей шлях був завжди і він довжиною в життя, напевно. І він буде тривати, незважаючи на всі негаразди. MORA - не тільки про музику, це шлях мого особистого життя, яке я нарешті відкриваю сама для себе і для вас», – написала вона і додала, що цю пісню вона хотіла б заспівати на Євробаченні.

«І незважаючи на те, що не потрапили в нацвідбір, я вже була дуже натхненною бажанням змін і новизни. Мені хочеться побачити себе іншою, розкрити свій творчий потенціал і постати перед вами в новому образі», – наголосила артистка.

33-річна Марта Адамчук до приходу в «Жіночий Квартал» встигла показати себе в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», виконувала саундтреки до фільму Олексія Залевського Z Joke.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" показала обличчя поблизу і вразила зовнішнім виглядом.

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