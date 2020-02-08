Зірка «Жіночого кварталу» Марта Адамчук постала перед шанувальниками у дуже незвичному образі

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала студійне фото, на якому позує в білій блузі з оригінальними рукавами, надягнутій на чорну майку, чорних довгих рукавичках, чорних брюках і зелених босоніжках. Образ доповнює світло - рожева перука, що закриває практично половину обличчя дівчини.

У цілому образ виглядає сміливо, зухвало і дуже стильно.

Таким чином дівчина рекламує свій новий проект MORA, оскільки вирішила і далі присвятити своє життя музиці і творчості.

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Днем раніше вона опублікувала в мережі тизер дебютної пісні англійською мовою Live ligh.

«MORA - це новий проект, новий шлях, який я знайшла (читати - продовжую шукати) до самої себе. Цей шлях був завжди і він довжиною в життя, напевно. І він буде тривати, незважаючи на всі негаразди. MORA - не тільки про музику, це шлях мого особистого життя, яке я нарешті відкриваю сама для себе і для вас», – написала вона і додала, що цю пісню вона хотіла б заспівати на Євробаченні.

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Welcome- @mora_livelight . . Дорога, шлях до себе — це дещо більше, ніж просто рух. Це стан, в якому немає ні метушні, ні стану спокою. Це рух, в якому немає ні початку, ні кінця, а є результат. Мабуть, треба мати в собі сили і сміливість, щоб знайти шлях від себе звичної до себе внутрішньої. Від правильної дівчинки до зрілої жінки. Так, мені дуже страшно. MORA - це новий проект, новий шлях, який я знайшла(читати - продовжую шукати) до самої себе. Цей шлях був завжди і він довжиною в життя, напевне. І він буде продовжуватись, незважаючи на всі негаразди. MORA - не лише про музику , це шлях мого особистого життя, яке я нарешті відкриваю сама для себе і для вас. —————————- Пісню #LiveLight ми планували запустити на #євробачення2020. І не зважаючи на те, що не потрапили до нац.відбору, я уже була дуже натхненною бажанням змін і новизни. Мені хочеться побачити себе іншою, розкрити свій творчий потенціал і постати перед вами у новому образі. Підписуйтесь - @mora_livelight . Дуже дякую моїм друзям - @kaliuzhnaiasvetlana1 за ідею і натхнення ; @romandudaofficial за музику. Це була справжня командна робота і я ціную вас за ваше вміння відчувати людей. Художній переклад на англійську - Ірина Зуєнок Аранжування - @vadimlisa , @roman_katruk , @romandudaofficial Shooting: Executive Producer: @kaliuzhnaiasvetlana1 Photographer: @fedorak_photo Style: @valera_topal MakeUp & Hair: @my.shura #eurovision2020 #MORA #Iivelight

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«І незважаючи на те, що не потрапили в нацвідбір, я вже була дуже натхненною бажанням змін і новизни. Мені хочеться побачити себе іншою, розкрити свій творчий потенціал і постати перед вами в новому образі», – наголосила артистка.

33-річна Марта Адамчук до приходу в «Жіночий Квартал» встигла показати себе в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», виконувала саундтреки до фільму Олексія Залевського Z Joke.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" показала обличчя поблизу і вразила зовнішнім виглядом.

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