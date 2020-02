View this post on Instagram

Welcome- @mora_livelight . . Дорога, шлях до себе — це дещо більше, ніж просто рух. Це стан, в якому немає ні метушні, ні стану спокою. Це рух, в якому немає ні початку, ні кінця, а є результат. Мабуть, треба мати в собі сили і сміливість, щоб знайти шлях від себе звичної до себе внутрішньої. Від правильної дівчинки до зрілої жінки. Так, мені дуже страшно. MORA - це новий проект, новий шлях, який я знайшла(читати - продовжую шукати) до самої себе. Цей шлях був завжди і він довжиною в життя, напевне. І він буде продовжуватись, незважаючи на всі негаразди. MORA - не лише про музику , це шлях мого особистого життя, яке я нарешті відкриваю сама для себе і для вас. —————————- Пісню #LiveLight ми планували запустити на #євробачення2020. І не зважаючи на те, що не потрапили до нац.відбору, я уже була дуже натхненною бажанням змін і новизни. Мені хочеться побачити себе іншою, розкрити свій творчий потенціал і постати перед вами у новому образі. Підписуйтесь - @mora_livelight . Дуже дякую моїм друзям - @kaliuzhnaiasvetlana1 за ідею і натхнення ; @romandudaofficial за музику. Це була справжня командна робота і я ціную вас за ваше вміння відчувати людей. Художній переклад на англійську - Ірина Зуєнок Аранжування - @vadimlisa , @roman_katruk , @romandudaofficial Shooting: Executive Producer: @kaliuzhnaiasvetlana1 Photographer: @fedorak_photo Style: @valera_topal MakeUp & Hair: @my.shura #eurovision2020 #MORA #Iivelight