Ірина Білик отримала премію за пісню «Сніг»

Нагородою артистка вирішила похвалилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka

«Мої дорогі, дякую вам за визнання моєї пісні «Сніг» , яку я написала в один з непростих для мене періодів життя. Хай буде вам Щастя!», - написала співачка.

На фото артистка позує у чорному капелюшку і в блакитній шубці, тримаючи в одній руці нагороду, а в інший букет квітів.

У коментаря шанувальники почали вітати Ірина Білик з перемогою, зазначивши, що це дуже зворушлива пісня, яка заслуговує нагороди.

«Це заслужено», «Пісня приголомшлива !💐», «Ви уособлення жіночності і краси. Виконання чудове. Щастя Вам і величезної любові.🌹👏💐», «Ви з кожним днем все прекрасні 😘😘😘👍», «Неймовірна, божественна, дуже красива. 🔥А пісню без сліз просто неможливо слухати. Пісня - душа.🙏», «Заслужена перемога! Мої вітання💞👍👌», «Тільки так..пісня "Сніг" унікальна! Всенародно улюблена! Дякуємо за неї! 🤗», «Це напевно найкраща і крута Ваша пісня :) не дивлячись на те, що всі Ваші пісні чудові . Творчого натхнення Вам Іра», - пишуть у мережі.

Крім того, відзначилися на сторінці Білик і знаменитості, такі як Леся Нікітюк та учасниця поп-руппы "Казка".

Раніше ми повідомляли, у Харкові вибухнув скандал з приводу благодійного концерту. Більшість глядачів прийшли на виступ, "клюнувши" на афішу з особою народної артистки України Білик. Якого ж було їх здивування і розчарування, коли зірка виконала всього кілька пісень, а решту часу виступали дитячі колективи. Деякі навіть звернулися в поліцію. А Білик відповіла, що глядачів обдурив організатор, а не вона.

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