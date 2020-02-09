"Я так і знав що у нього накладки"

46-річна російська співачка Наташа Корольова вирішила пограти з фотошопом, а заодно привернути увагу публіки до "дорослого" шоу свого чоловіка Сергія Глушка

Як передає Politeka.net, артистка поділилася відфотошопленим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Корольова "причепила" голову Тарзана (сценічне ім'я артиста) до іншої картинки з товстим чоловіком, що разлігся в трусах і шкарпетках на дивані. Вийшло, ніби це Тарзан обріс десятками зайвих кілограмів.

"До ювілейного шоу «50 відтінків Сірого» чоловік @tarzan___official нарешті домігся ідеального результату краси свого тіла!!! Ось тепер Тарзан виглядає як справжній Мужик !!! Невже я дочекалася !!! Не вірите ? Приходьте 8 березня Вегас Сіті Хол самі переконаєтеся !!!" - підписала своє творіння Наташа.

Користувачі мережі кинулися коментувати "шедевр". Більшість, звичайно, оцінили гумор співачки і теж жартома прийшли в жах від того товстуна, в якого перетворився бодібілдер. Але деякі покартали Королеву за сміх над чужими габаритами.

"Ой ні ні тільки не це😀"

"😂 Жах"

"Він ніколи не буде таким,тому що він завжди працює над собою!"

"Мрія Тарзана:" Коли ж я вже поїм від пуза!!"))"

"Наташа!!! Не приведи Господи 😂"

"Я так і знав що у нього накладки😂"

"У доброї, люблячої дружини чоловік так і виглядає! 👏😍😂"

"Більше нема чого робити - тільки дивитися на свого Тарзана ! Погано фізіо припасувала - зовсім шиї немає"

"Брати чуже тіло і потім іржати над цим?😕"

Раніше ми повідомляли, Тарзан збентежив мережу, показавши себе в дивному сірому костюмі, який тісно обтягнув його накачане тіло. Справа в тому, що уважні користувачі помітили схожість наряду Глушкоаі костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона в минулому році з'явилася на сцені.

"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; "Лоліткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.

Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру