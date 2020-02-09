46-річна російська співачка Наташа Корольова вирішила пограти з фотошопом, а заодно привернути увагу публіки до "дорослого" шоу свого чоловіка Сергія Глушка
Як передає Politeka.net, артистка поділилася відфотошопленим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Корольова "причепила" голову Тарзана (сценічне ім'я артиста) до іншої картинки з товстим чоловіком, що разлігся в трусах і шкарпетках на дивані. Вийшло, ніби це Тарзан обріс десятками зайвих кілограмів.
"До ювілейного шоу «50 відтінків Сірого» чоловік @tarzan___official нарешті домігся ідеального результату краси свого тіла!!! Ось тепер Тарзан виглядає як справжній Мужик !!! Невже я дочекалася !!! Не вірите ? Приходьте 8 березня Вегас Сіті Хол самі переконаєтеся !!!" - підписала своє творіння Наташа.
Користувачі мережі кинулися коментувати "шедевр". Більшість, звичайно, оцінили гумор співачки і теж жартома прийшли в жах від того товстуна, в якого перетворився бодібілдер. Але деякі покартали Королеву за сміх над чужими габаритами.
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"Ой ні ні тільки не це😀"
"😂 Жах"
"Він ніколи не буде таким,тому що він завжди працює над собою!"
"Мрія Тарзана:" Коли ж я вже поїм від пуза!!"))"
"Наташа!!! Не приведи Господи 😂"
"Я так і знав що у нього накладки😂"
"У доброї, люблячої дружини чоловік так і виглядає! 👏😍😂"
"Більше нема чого робити - тільки дивитися на свого Тарзана ! Погано фізіо припасувала - зовсім шиї немає"
"Брати чуже тіло і потім іржати над цим?😕"
Раніше ми повідомляли, Тарзан збентежив мережу, показавши себе в дивному сірому костюмі, який тісно обтягнув його накачане тіло. Справа в тому, що уважні користувачі помітили схожість наряду Глушкоаі костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона в минулому році з'явилася на сцені.
"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; "Лоліткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.
Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре
Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру