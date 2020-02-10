Актриса Студії "Квартал 95" показала, як відпочиває у нічному клубі

Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою і виглядала на кадрах з відпочинку, "дуже весело". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

На яскравих, ймовірно, професійних знімках видно, що Катерина явно була чи не головною зіркою тусовки. Артистка позувала в коротеньких темних шортах і практично невидимих панчохах або колготах тілесного кольору.

Артистка розважалася, як могла: танцювала, спілкувалася з присутніми, на деяких фото, помітили її фолловери, здається навіть, що Катерина трохи випила. Сама Нікітіна відзначилася позитивним меседжем для фоловерів:

"Всім куражних вихідних!😍".

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала з білим рушником на голові, відкривши рота. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Раніше ми писали про те, що Катерина Нікітіна красувалася біля дзеркала - точніше сказати - виконувала непрості фізичні вправи і різноманітні "трюки". Дівчина майстерно стоїть на руках, плавно переходить з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, що шанувальники просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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