26-річна Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна без тіні збентеження ділиться відвертими знімками в мережі

Як передає Politeka.net, на цей раз красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram фото, зроблене в авто. З блискучим від поту обличчям і з трохи розпатланим видом Алла позувала на очах у маленького сина, який перебував на задньому сидінні. Дівчина підняла одну руку, доторкнувшись до волосся, а в іншій - тримала телефон, щоб зробити селфі. Також традиційно, як і на багатьох інших попередніх фото, Добкіна зробила губи "качечкою". А від її томного погляду мурашки по тілу.

На Аллі спортивна кофта темно-синього кольору з червоно-білими смугами на рукавах.

"Додому 🖤", - лаконічно підписала знімок дівчина.

В коментарях її охрестили "багірою". Буквально за кілька годин фанати встигли більше 1000 разів "лайкнути" цей знімок.

Раніше ми повідомляли, волога Алла розбурхала фото з відпочинку у спекотній країні. Красуня вибрала вдалу позу для знімка - зверху. Її підтягнутій фігурі багато хто позаздрять. Так, на Аллі бікіні "пляшкового" відтінку. Дівчина жартома запитала у шанувальників, скільки за час відпочинку вона ніби набрала зайвих кілограмів. Користувачі мережі відзначили, що Алла, насправді знає, що має дуже спокусливі форми, на яких її відпустка аніяк не позначилася.

"Не вірю! На фігурі це ніяк не відбилося! 😍чи ти спецом на комплімент наражалася?😂😉"; "Алла, гориш вогнем) їла адреналін"; "Алла, судячи по фото - Ви голодували!😁", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, що Алла умилила мережу зворушливим знімком з малюком. Вони позували на пляжі. Молода матуся підкинула усміхненого синочка вгору.

"Яка струнка красива мама 😍"; "Тільки у таких малюків Пузико викликає розчулення 🥰"; "Так виглядає Щастя ！"; "Всім би так жити,і на мальдівах два рази на рік відпочивати", - писали в коментарях.

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