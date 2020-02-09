Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила спокусливим образом, який вражає з першого погляду
Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк може похвалитися ідеальною фігурою і модельним зростом.
Зараз Леді Ле кружляє голови шанувальникам сміливими нарядами і демонструє зі всіх ракурсів фігуру і нескінченні ноги. Але свіже фото в Instagram змусило серця ппідписників теледіви битися частіше – вона з'явилася в кадрі в відвертому вбранні, ледь прикриваючи оголені ноги футболкою.
Леся Нікітюк позує у футболці білого відтінку. На футболці бачимо цікавий принт, де англійськими літерами написано "This is my look of the day", що перекладається як: "Це мій образ дня". Свій образ Нікітюк доповнила макіяжем у нюдовых відтінках. Варто зазначити, що вона досить часто публікує фото на яких використовує легкий макіяж.
Не менш оригінальною та молодіжною вийшла і зачіска виконавиці. Волосся распущене, створюється враження, що вони знаходяться в хаотичному безладді. Зазначимо, що це ще один ультра тренд зачісок, які користуються популярністю. У цілому вийшло неймовірно спокусливо і провокаційно.
"Ухх яка😍😍", "Чарівна", "Просто найкраща", " Футболка - шик) 💙 буду в ній по столиці розсікати за кермом " дев'ятки 👍🏻💪🏽🤣", "Ой а яка фігурка офігенна! 😍", "Як завжди просто шикарна".
Також раніше повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк насмішила мережа пікантним конфузом під час відпочинку на морі.
Так, Нікітюк в одному рожевому білизна веде чоловіка за собою на тлі хвиль моря. В якийсь момент дівчина не розраховує свої сили і просто падає, сміючись при цьому. Це стало причиною справжнього буму серед її шанувальників.
«Леся, відпусти дядечка», «леська у своєму стилі», «типова Леся», «це я – тікаю від своїх проблем»,»кінець просто топ», «Леся – все чітко», «урвала все-таки», - пишуть вони.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
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