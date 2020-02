Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила спокусливим образом, який вражає з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк може похвалитися ідеальною фігурою і модельним зростом.

Зараз Леді Ле кружляє голови шанувальникам сміливими нарядами і демонструє зі всіх ракурсів фігуру і нескінченні ноги. Але свіже фото в Instagram змусило серця ппідписників теледіви битися частіше – вона з'явилася в кадрі в відвертому вбранні, ледь прикриваючи оголені ноги футболкою.

Леся Нікітюк позує у футболці білого відтінку. На футболці бачимо цікавий принт, де англійськими літерами написано "This is my look of the day", що перекладається як: "Це мій образ дня". Свій образ Нікітюк доповнила макіяжем у нюдовых відтінках. Варто зазначити, що вона досить часто публікує фото на яких використовує легкий макіяж.



Не менш оригінальною та молодіжною вийшла і зачіска виконавиці. Волосся распущене, створюється враження, що вони знаходяться в хаотичному безладді. Зазначимо, що це ще один ультра тренд зачісок, які користуються популярністю. У цілому вийшло неймовірно спокусливо і провокаційно.

"Ухх яка😍😍", "Чарівна", "Просто найкраща", " Футболка - шик) 💙 буду в ній по столиці розсікати за кермом " дев'ятки 👍🏻💪🏽🤣", "Ой а яка фігурка офігенна! 😍", "Як завжди просто шикарна".

