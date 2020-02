Украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила соблазнительным образом, который впечатляет с первого взгляда

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк может похвастаться идеальной фигурой и модельным ростом.

Сейчас Леди Ле кружит головы поклонникам смелыми нарядами и демонстрирует со всех ракурсов точеную фигуру и бесконечные ноги. Но свежее фото в Instagram заставило сердца подписчиков теледивы биться чаще – она появилась в кадре в откровенном наряде, едва прикрывая обнаженные ноги футболкой.

Леся Никитюк позирует в футболке белого оттенка. На футболке видим забавный принт, где английскими буквами написано "This is my look of the day", что переводится как: "Это мой образ дня". Свой образ Никитюк дополнила макияжем в нюдовых оттенках. Стоит отметить, что она достаточно часто публикует фото на которых использует легкий макияж.



Не менее оригинальной и молодежной получилась и прическа исполнительницы. Волосы распущенны, создается впечатление, что они находятся в хаотичном беспорядке. Отметим, что это еще один ультра тренд причесок, которые пользуются популярностью. В целом получилось невероятно соблазнительно и провокационно.

"Ухх какая😍😍", "Очаровательная", "Просто лучшая", " Футболка - шик) 💙 буду в ней по столице рассекать за рулем девятки 👍🏻💪🏽🤣", "Ой а какая фигурка офигенная! 😍", "Как всегда просто шикарная".

