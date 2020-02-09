Відома українська співачка Надія Мейхер вразила постарілим видом в мережі

На фото Мейхер позує в кремовому, швидше за все, піджаку і з великими сережками. Надія взяла себе однією рукою за шию. На знімку можна легко помітити, як співачку залишає молодість. На тлі можна побачити шафки і стіну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знімаю порчу. Поверну Коханого. Закоти привороти", - написала Надія під фото.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією. Все із-за того, що фото було розміщене в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ у чорній сукні.

На фото Мейхер позує в чорній сукні з великим декольте. При цьому Надія вирішила не надягати білизну. Співачка була в цей раз з пишною зачіскою. Вона фотографувала себе в дзеркало і всміхалася на камеру. Фото вийшло дуже цікавим, але вже можна помітити, що вік дає своє. Поруч можна побачити стілець, а також столик, на якому стоїть косметичка.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все із-за того, що Мейхер викинула знімок в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що 37-річна українська співачка Надія Мейхер-Грановська привідкрила завісу свого особистого життя.

Артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram і розповіла про одне з своїх фетишів. Так, Надя постала в авто в чорній шкіряній куртці, яку розстебнула. Апетитних форм зірки неможливо не помітити. Співачка дивиться прямо в об'єктив не помічаючи, що кілька локонів впали їй на очі, і щиро посміхається.

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