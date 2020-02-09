29-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко налякала фоловверов спотвореним обличчям в сторіз

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала кілька коротких відео в розділ Stories.

На перше відео вона наклала маску огірка, при цьому спочатку засвітивши свій справжній вигляд без макіяжу і з хвостиком.

"Хочеш мене? Я огірок! Хахаха!», – знаходиться в приємному настрої Регіна.

На другому відео артистка «збільшила» собі губи і очі до неприродних розмірів і вразила зовнішністю.

«Відпочинок закінчився, завтра виїжджаємо», – сказала вона, показавши сестру з таким же обличчям.

«Хороша відпустка, люблю відпустку», – сміється вона на останніх кадрах, на яких спотворила свій овал обличчя і зменшила очі.

Нагадаємо, що перед цим Регіна Тодоренко похвалилася райським фото, де її в купальнику і голенького малюка Майкла зняли зі спини. Разом із сином вони іде вдалину по білосніжному піску.

Регіна розбурхала розкішними формами: від її "п'ятої точки" йде обертом голова. Навіть незрозуміло, що на фото прекрасніше: розчулення при вигляді мами з дитиною, чи все ж соковитий "персик" співачки, яким вона світить без докорів совісті.

У підписі до фото Тодоренко заговорила про сімейні цінності і розподіл обов'язків. Багато у зірки в коментарях запитують, чому вона відпочиває в тропіках, а її чоловік, російський співак Влад Топалов залишився на батьківщині. Тодоренко вирішила розставити всі крапки над "i".

Також ми писали, що Регіна Тодоренко показала новий образ у дублянці. На фото Регіна вже позує в зимовому одязі, так як повернулася додому з моря. В цей раз Тодоренко наділу дублянку, довге плаття і чоботи. На тлі можна побачити різдвяний автомобіль, а поруч зі співачкою видна велика сумочка. Також можна помітити навколо сніг.





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