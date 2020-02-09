29-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко напугала фоловверов искаженным лицом в сториз

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала несколько коротких видео в раздел Stories.

На первое видео она наложила маску огурца, при этом сначала засветив свой настоящий вид без макияжа и с хвостиком.

"Хочешь меня? Я огурец! Хахаха!», – находится в приятном расположении духа Регина.

На втором видео артистка «увеличила» себе губы и глаза до неестественных размеров и поразила внешностью.

«Отдых закончился, завтра выезжаем», – сообщила она, показав сестру с таким же лицом.

«Хороший отпуск, люблю отпуск», – смеется она на последних кадрах, на которых исказила свой овал лица и уменьшила глаза.

Напомним, что перед этим Регина Тодоренко похвасталась райским фото, где ее в купальнике и голенького малыша Майкла засняли со спины. Вместе с сыном они уходит вдаль по белоснежному песку.

Регина взбудоражила роскошными формами: от ее "пятой точки" идет кругом голова. Даже непонятно, что на фото прекраснее: умиление при виде мамы с ребенком, или все же сочный "персик" певицы, которым она светит без зазрения совести.

В подписи к фото Тодоренко заговорила о семейных ценностях и разделении обязанностей. Многие у звезды в комментариях спрашивают, почему она отдыхает в тропиках, а ее муж, российский певец Влад Топалов остался на родине. Тодоренко решила расставить все точки над "i".

Также мы писали, что Регина Тодоренко показала новый образ в дубленке. На фото Регина уже позирует в зимней одежде, так как вернулась в домой с моря. В этот раз Тодоренко надела дубленку, длинное платье и сапоги. На фоне можно увидеть рождественский автомобиль, а рядом с певицей видна большая сумочка. Также можно заметить вокруг снег.





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