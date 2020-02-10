Російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала провокаційне відео зі своєї машини

Відео зірка запостила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На ролику Собчак з розпатланим волоссям, без макіяжу сидить в машині і кривляється під пісню старої групи «Технологія».

«Коли ти без укладки і макіяжу, страшна, але щаслива слухаєш «Технологію», - підписала Собчак відео.

Відзначимо, що колишній чоловік Собчак Максим Віторган, з яким вони виховують спільного сина Платона, не стримався і залишив коментар під постом ведучої. Він написав: «Але не забула зробити губки «качечкою». Коментар Віторгана набрав 4600 лайків, під ним розгорілася палка дискусія.

«Як же добре, коли розумні люди, після розлучення зберігають теплі стосунки))) Платон у вас -диво!) Здоров'я йому і вам)))», - написала одна з користувачів.

Інші коментатори взялися обговорювати зовнішність скандальної телеведучої.

«Ксюха, ти звичайно з гумором, але не треба такі викладати відео», «Все-таки харизма і без макіяжу харизма!», «Ксюша, реально без комплексів... розумієш, що красою не блищиш, але слова сказані золоті...зате щаслива і це головне. Напевно і це головне. А не всі баби на одне обличчя, пустушки, красива обгортка, фантик. Ксюха, справжня», «Ксюша в тебе що біс вселився?», «Головне, що вона розумна», «Насправді страшна. На мужика схожа», - пишуть фоловери.

Зазначимо, що Собчак часто публікує фото і відео без макіяжу. Артистка звикла, що її зовнішність постійно критикують, знаходячи в ній вади, тому обрала шлях, коли сміється над своєю зовнішністю першою. Зірку практично не можливо вивести з себе за рідкісним винятком. Одного разу Собчак розплакалася під час дебатів на російському телебаченні, коли інші кандидати ображали її і не давали сказати слова.

Нагадаємо, що Собчак засвітила зайве прямо під час танців, відео злили в мережу.

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