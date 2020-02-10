Російська актриса Тетяна Кравченко порадувала шанувальників хорошою новиною

Як передає Politeka.net, відповідне фото зірка виставила у своєму особистому Instagram.

Так, російська актриса Тетяна Кравченко розвіяла чутки навколо серіалу "Свати" і підтвердила, що зараз йдуть зйомки нового сезону.

«Зйомки нового сезону «Свати», - йдеться у підписі до опублікованої фотографії, на якій Кравченко, мабуть, в образі "Валюхи", стоїть в оточенні своїх колег по знімальному майданчику.

Варто відзначити, що за 12 годин після публікації знімок Тетяни Кравченко набрав більше 20 тисяч лайків.

Шанувальників така новина порадувала і вони стали залишати десятки позитивних коментарів.

"Ви дуже крута актриса. «Свати» любить вся моя сім'я і я в тому числі", "з нетерпінням Чекаю", "Урааааааа! Чекаю дуже!", "Ура, ура, ура! Ми вже зачекалися", "Ну, нарешті", "Приголомшливо!", "Дуже чекаємо! Хай в цей раз вийде! Спасибі Вам", "Ура! Нарешті! Відмінних зйомок. Чекаємо!", "Серйозно? Ураааа, я щаслива", "красива Актриса і дуже талановита", "Обожнюю...", - пишуть фанати в коментарях під публікацією Кравченко.

Раніше ми розповідали про те, що популярний серед українців і росіян серіал «Свати» повернеться на екрани в 2021 році. До своїх ролей повернуться всі актори серіалу, включаючи Тетяну Кравченко.

Як відомо, зйомки частково пройдуть в Білорусі. Прем'єра серіалу відбулася ще в 2008 році, він швидко завоював любов глядачів завдяки чудовому акторському ансамблю.

Сама ж Тетяна Кравченко виступала в окупованому російськими військами Криму. Її колега по серіалу Федір Добронравов також гастролював з української півострову в окупації, через що йому навіть заборонили в'їжджати в Україну. Правда, пізніше СБУ скасувала цю заборону, оскільки суд визнав його незаконним.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко вразила молодшим виглядом: "Дізналися?".

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