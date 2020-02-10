Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук вирішив після перепетій в особистому житті помандрувати

Володимир Остапчук показав фото з одного з українських регіонів. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку телеведучого в Instagram.

«Закарпаття😘 ⠀ 4 кордони 2 Різдва 2 паспорти 3 Балоги ⠀ І один Остапчук. ⠀ Хто з місцевих - пишемо ❤ в коментах», – він підписав фото.

Так на новому опублікованому фото, відомий вітчизняний телеведучий красується на фоні мальовничого пейзажу - Володимир підійнявся на вершину однієї з гір в Закарпатській області. Остапчук стояв у буденному похідному варіанті одягу - джинси, жилетці, черевиках і дивився вдалину, трохи примруживши очі.

Знімок вийшов атмосферним - багато в мережі захоплювалися красою українських краєвидів, більшість же фоловерів Володимира і користувачів "що проходять повз" - надали перевагу написати про красу і харизматичність відомого шоумена.

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук зазначив в інтерв'ю, що він ніколи не спав з чоловіками. Телеведучий також додав, що причиною розлучення з Оленою Войченко послужили сімейні сварки і ревнощі дружини Олени.

"Ми зрозуміли, що наша сімейне життя йде шкереберть. Ми почали сваритися, ми дуже сильно почали сваритися. І найстрашніше в цій ситуації те, що ми почали робити це перед нашими дітьми. Ні, ми не билися, але сварки були серйозні. Підставою для розбіжностей і сварок на підвищених тонах стала моя робота… Я не правий в тому, що так довго вирішував це питання. Дуже довго. Треба було розірвати ці стосунки по-дорослому — як двоє дорослих людей, чесно зізнатися, мабуть, коли це не набуло таких розмірів", – розповідає Володимир Остапчук.

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