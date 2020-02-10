Сам малюк ще не нічого не говорить

Співачка Таїсія Повалій вже кілька років як виїхала з України, але сама співачка в численних інтерв'ю на росТБ і в ЗМІ - цю інформацію спростовує

Таїсія Повалій не так давно знову сказала російським журналістам, що "нікуди не тікала" і "живе в будинку під Києвом", цитує артистку " Дні ".

Крім цього, стало відомо, що в родині співачки "ділять" малолітнього онука і правнука, розповів продюсер і чоловік співачки Ігор Ліхута.

«…І я, і Тая говоримо з онуком російською. Втім, колискові йому Тая співає і російською, і українською. А ось Таїна мама, Ніна Данилівна, говорить з малюком українською мовою, читає веселі віршики». За словами Ліхути, їх прабабуся просто все життя спілкується українською:

«Їй так простіше. Ось такий ми знайшли розумний компроміс, так "поділили" онука, щоб дитина з дитинства розуміла дві мови. Поки він уважно слухає все, оченятами дивиться, все сприймає, чекаємо, коли сам заговорить і думаємо, якою мовою він це зробить», - поділився чоловік виконавиці.

Також у матеріалі йдеться про те, що Повалій, цитуємо «пишається своєю країною – історією, мовою і культурою»:

«Я українка. Мій далекий предок був правою рукою Богдана Хмельницького», – заявляла Повалій.

Нагадаємо також, раніше Повалій заспівала українською в Росії.

Так на своєрідному промо своєї нової пісні, "просто Тая" співає про кохання, руйнування усіх можливих кордонів, красу і так далі. Варто зазначити, що її фолловери практично всі, як один "заспівали" про талант і прекрасний зовнішній вигляд артистки, а також, пишуть в коментарях, нова пісня, може стати справжнім хітом.

Але не скільки анонс нової роботи Повалий викликав у публіки такий інтерес, як зовнішній вигляд артистки. На фото 55-річна Таїсія Повалій красується в ефектному червоному і латексному, або ж, лак-шкіри, сукні. Деяким з користувачів такий вигляд здався "занадто сміливим" як для вже, в якійсь мірі, почесного віку співачки.

Крім того, в мережі також зазначається, що спроби Повалій "налагодити відносини з Батьківщиною", заспівавши українською, марні і про те, що українці ніколи її не приймуть "назад".

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла через власну помилку.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданка Таїсія Повалій відзначилася новою безглуздою витівкою в Росії

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.