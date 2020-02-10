Сам малыш еще не говорит

Певица Таисия Повалий уже несколько лет как уехала из Украины, но, сама певица в многочисленных интервью на россТВ и в СМИ - эту информацию опровергает

Таисия Повалий не так давно снова сказала российским журналистам, что "никуда не сбегала" и "живет в доме под Киевом", цитирует артистку " Дни ".

Помимо этого, стало известно, что в семье певицы "делят" малолетнего внука и правнука, рассказал продюсер и муж артистки Игорь Лихута.

«…И я, и Тая говорим с внуком по-русски. Впрочем, колыбельные ему Тая поет и по-русски, и по-украински. А вот Таина мама, Нина Даниловна, говорит с малышом на украинском языке, читает веселые стишки». По словам Лихуты, их прабабушка просто всю жизнь общается на украинском:

«Ей так проще. Вот такой мы нашли разумный компромисс, так "поделили" внука, чтобы ребенок с детства понимал два языка. Пока он внимательно слушает все, глазками смотрит, все воспринимает, ждем, когда сам заговорит и думаем, на каком языке он это сделает», - поделился супруг исполнительницы.

Также в материале идет речь о том, что Повалий, цитируем «гордится своей страной – историей, языком и культурой»:

«Я украинка. Мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого», – заявляла Повалий.

Напомним также, ранее Повалий запела на украинском в России.

Так на своеобразном промо своей новой песни, "просто Тая" поет о любви, разрушении всех мнимых границ, красоте и так далее. Стоит отметить, что ее фолловеры практически все, как один "запели" о таланте и прекрасном внешнем виде артистки, а также, пишут многие в комментариях, новая песня, может стать настоящим хитом.

Но не сколько анонс новой работы Повалий вызвал у публики такой интерес, как внешний вид артистки. На фото 55-летняя Таисия Повалий красуется в эффектном алом и латексном, или же, из лак-кожи, платье. Некоторым из пользователей такой вид показался "слишком смелым" как для уже, в какой-то мере, почетного возраста певицы.

Кроме того, в сети также отмечается, что попытки Повалий "наладить отношения с Родиной", спев на украинском, тщетны и о том, что украинцы никогда ее не примут "обратно".

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.