Російський співак Філіп Кіркоров відвідав церемонію нагородження премією «Оскар» у США

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Кіркоров з'явився на церемонії в компанії телеведучої і бізнес-вумен Аліси Бартової-Лобанової. Вони похвалилися іменними запрошеннями на церемонію, зазначивши, що будуть присутні на самому крутому заході в світі.

Як стало зрозуміло зі слів Лобанової, на Оскар її запросив Кіркоров. Це був його подарунок. Пара красувалася на червоній доріжці і робила селфі на тлі Оскара і гостей заходу.

Судячи зі сторіз співака він був дуже радий побувати на такому заході, його захопленню не було меж. Кіркоров кілька раз хвалився своїм квитком, показував, хто знаходиться поруч з ним, відмічав на своїх сторіз голлівудських зірок. По роликах видно, що Кіркоров буквально стежив за зірками і хвалився тим, що стоїть поруч з ними на відстані витягнутої руки. Він відмічав на своїх відео Елтона Джона, Тома Хенкса, Леонардо ДіКапріо і Бреда Пітта. З останнім він навіть зробив селфі. Він також знімав артистів, які давали інтерв'ю журналістам.

Після церемонії нагородження Кіркоров зі своєю супутницею відправився на вечірку, де були майже всі оскароносні актори.

Цікаво, що іменні запрошення не так просто отримати. Найімовірніше, Кіркоров скористався зв'язками в Лос-Анджелесі. На інші заходи потрапити трохи простіше, купивши квиток. На церемонії Кіркоров з'явився в костюмі Dolce&Gabbana.

«У нас теж коли-небудь буде Оскар», - зазначив поп-король російської естради в кінці вечора.

До речі, Кіркоров не перший раз з'являється в компанії Аліси Бартової. У ЗМІ навіть почали приписувати їм роман.

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