Зйомки популярного серіалу «Свати» знову відновили

Про це написали на фан-сторінці серіалу в Instagram, передає Politeka.net. Як стало відомо, зйомки 7 сезону проходять під Мінськом. Вони проходять у будинку Віктора та Світлани Празецьких. За сценарієм цей будинок належить Івану і Валентині Будько. Саме в цьому будинку знімали серіал в 2017 році.

Зараз на знімальний майданчик приїхали Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, які грають сімейну пару. Знімальна група підготувала штучний сніг, щоб знімати зимову погоду, але як раз в цей день випав сніг. Це дещо ускладнило зйомки, оскільки погода не зовсім відповідає вимогам групи. Господиня будинку Світлана Празецька розповіла, що погодні умови складні – на вулиці бруд і холод. До того ж, знімальна група ледве поміщається в будинку. Вона зазначила, що намагається допомагати їм як може, готує чай і бутерброди.

«За планом у нас будуть знімати ще кілька днів у лютому, а потім продовжать зйомки тільки в травні», - розповіла Празецька, пообіцявши, що нічого в домі до того моменту не зміниться.

Відзначимо, що в Мінськ вже з'їхалися практично всі актори, які беруть участь в зйомках.

Як відомо, перший сезон серіалу «Свати» зняли в 2008 році. Він став дуже успішним, тому його не раз продовжували. Автором ідеї виступила Студія «Квартал 95». Президент України Володимир Зеленський був продюсером шести сезонів серіалу.

Сьомий сезон довгий час відкладали, тому що через конфлікт на Донбасі серіал в Україні знімати було не можна. У 2017 році зйомки перенесли в Білорусь і Грузію, куди заборонені в Україні актори змогли поїхати. Але серіал заборонили до трансляції в Україні, тому зйомки знову відклали. Відновили їх тільки в січні 2020 року. Очікується, що серіал з'явиться на телеекранах у 2021 році.

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