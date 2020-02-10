Дівчата з команди "Жіночого кварталу" розіграли сцену, в якій висміяли шарлатанів з рецептами омолодження

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Istagram "Жіночого кварталу".

"Ми, жінки, так сильно не хочемо старіти, що стаємо легкою здобиччю для дуже сумнівних косметичних процедур. Дівчата, може в когось з вас був сумний досвід?", - підписано відео зі сценкою (Для перегляду відео прочитайте до кінця).

У сценці голова Жіночого кварталу Олена Кравець зіграла відвідувачку одного з салонів, які пропонують рецети омолодження.

Примітний вже перший діалог між "лікарем" і Оленою:

- Для початку потрібно з'ясувати причину появи цього сивого волоса. Скажіть, у вас в роду були старі люди?

- Були

- Спадкове. Багатозначно резюмує лікар.

Також артистки посміялися над естрадною зіркою Олею Поляковою.

- Це добре, що ви звернулися до нас вчасно, а то було б як у Олі Полякової.

- А що в Олі Полякової є сиве волосся?

- А як ви думаєте, чому вона завжди ходить в кокошнику? Ось така смуга сивого волосся.

Сценка стане частиною концерту "Жіночого кварталу", який відбудеться 12 квітня.

Раніше ми писали про те, що Катерина Нікітіна красувалася у дзеркала - точніше сказати - виконувала непрості фізичні вправи і різноманітні "трюки". Дівчина майстерно стоїть на руках, плавно переходить з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, що шанувальники просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрита запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Нагадаємо, що Олена Кравець відверто зізналася, як пустилася у всі тяжкі: "Протусила до ранку".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець залишила «Квартал 95» і вразила видом в звичайному житті: несподівані кадри потрапили в мережу.

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