Девушки из команды "Женского квартала" разыграли сцену, в которой высмеяли шарлатанов с рецептами омоложения

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Istagram "Женского квартала".

"Мы, женщины, так сильно не хотим стареть, что становимся легкой добычей для очень сомнительных косметических процедур. Девушки, может у кого-то из вас был печальный опыт?", - подписано видео со сценкой (Для просмотра видео прочитайте до конца).

В сценке глава Женского квартала Елена Кравец сыграла посетительницу одного из салонов, которые предлагает рецеты омоложения.

Примечателен уже первый диалог между "врачем" и Леной:

- Для начала нужно выяснить причину появления этого седого волоса. Скажите, у вас в роду были старые люди?

- Были

- Наследственное. Многозначительно резюмирует "врач".

Также артистки посмеялись над эстрадной звездой Олей Поляковой.

- Это хорошо, что вы обратились к нам вовремя, а то было бы как у Оли Поляковой.

- А что у Оли Поляковой есть седые волосы?

- А как вы думаете, почему она всегда ходит в кокошнике? Вот такая полоса седых волос"

Сценка станет частью концерта "Женского квартала", который состоится 12 апреля.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Никитина красовалась у зеркала - точнее сказать - выполняла непростые физические упражнения и разнообразные "трюки". Девушка мастерски стоит на руках, плавно переходит из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат, что поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Напомним, что Елена Кравец откровенно призналась, как пустилась во все тяжкие: "Протусила до утра".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни: неожиданные кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что Кравец засветилась в жарких объятиях известного украинца: "Ничего себе!".