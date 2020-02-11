Дванадцять років тому від раку легенів не стало актора і режисера Олександра Абдулова. Деякий час тому стало відомо, що страшна хвороба "перекинулася" на його колегу по фільму "Звичайне диво"



Мова про 64-річну Євгенію Симонову, яка зіграла безліч ролей у кіно, але полюбилася глядачам в першу чергу як ніжна принцеса зі «Звичайного дива». Актриса нещодавно перенесла операцію з видалення легені, яку їй зробили у Німеччині.

Але тим не менш, будучи завзятим курцем, знаменитість не збирається кидати згубну звичку, і досі часом балує себе сигареткою. Симонова продовжує працювати в театрі і кіно. Правда, рідко виїжджає на гастролі і зйомки за межі Москви - їй заборонені надмірні навантаження.

Нагадаємо, Абдулова влітку 2007 року госпіталізували в севастопольську клініку через проривну виразку. Стан актора погіршувався з кожним днем. На початку вересня в клініці в Ізраїлі йому діагностували четверту стадію раку легені. Помер легенда радянського кіно 3 січня 2008 року в Центрі серцево-судинної хірургії імені Бакулєва на 55-му році життя.

Нагадаємо, за останні роки рак поборов таких відомих актрис і естрадних виконавиць, як Ірина Метлицька, Ганна Самохіна, Олена Бондарчук, Любов Поліщук, Жанна Фріске, Віра Глаголєва.

В даний час, крім Симонової, зі смертельною хворобою бореться зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк. Майже рік тому у неї виявили пухлину в головному мозку. Нещастя обрушилося на зірку незадовго після того, як вона народила доньку Мілу.

Рідні актриси зберігають мовчання, і інформацію про її стан по крихтах видають колеги, які турбуються про її здоров'я. Відомо, що Заворотнюк перенесла операцію в Німеччині, де медики спробували вирізати ракову пухлину, але хірургічне втручання не принесло плодів. Потім "прекрасна няня" повернулася в Москву, де продовжила лікування в одній із клінік.

Через деякий час актрису направили в реабілітаційний центр, в якому вона проходить відновлювальні процедури, в тому числі водні. З'явилася інформація, що права частина тіла Заворотнюк паралізована.

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