Зірки вирішили показати себе у всій красі на червоній доріжці кінопремії "Оскар 2020", змагаючись, у кого найбільш епатуючий образ

Деякі артисти поставили фанатів у ступор своїми незвичайними вбраннями: від чоловіків у сукнях до дуже відвертих декольте. Як би там не було, Politeka.net "зібрала" красенів разом, адже цього-то вони й домагалисяь - щоб ними милувалися.

Актор Біллі Портер, безумовно, заслужив потрапити першим в цей список. Про його лук будуть ще довго говорити. Зірка постав у блискучому вбранні від Giles Deacon з топом, прикрашеним золотими перами, і пишною спідницею з оригінальним принтом. Образ він доповнив черевиками на високому каблуці від Jimmy Choo.

Дивно, але Поттер не єдиний на цей раз шокував публіку сукнею. Перукар Джонатан Ван Несс з'явився на червоній доріжці в довгій вузькій сукні чорного кольору з рукавом на одну руку, і з відкритою спиною.

(крайній зліва)

Співачка Біллі Айлиш вміє зачепити публіку оригінальним зовнішнім виглядом. Не обійшлося без її креативності і на "Оскарі". Родзинкою вбрання стали зовсім не широкий піджак або зелені кучері, а її супердовгі нігті, пофарбовані в чорний колір.

Актриса Крістен Уіг здивувала незвичайним фасоном червоної сукні, за яку її вже встигли охрестити в мережі "крабом".

Співачка Сінтія Ериво збентежила шалено красивим платтям з високим розрізом і "космічним" декольте.

Ще одна виконавиця Жанель Моне, ніби зійшла зі сторінок коміксів про іншопалентне життя - в своєму сріблястому платті з пишною спідницею і капюшоном вона схожа на принцесу з далеких світів.

До речі, багато хто зі знаменитих красуні в цьому році вирішили зробити акцент на декольте. Так, своїми принадами посвітили такі актриси, як Флоренс П'ю, Сірша Ронан, Брі Ларсон, Скарлетт Йохансон та інші.

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