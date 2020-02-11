Відома українська виконавиця MARUV показала новий відвертий танець просто на камеру
Про те повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Тіло взагалі не слухається. Після відпустки важко приходити у форму», - йдеться у підписі.
На опублікованих кадрах MARUV в облягаючу вбранні виконує новий запальний танець, демонструючи всім свої розкішні форми. Проте її прихильники залишилися безмовні – кадрами зірка поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, артистка Анна Корсун, більше відома під своїм сценічним псевдонімом MARUV, любить дивувати шанувальників зухвалими образами і відвертими фотосетами. Цей раз не став винятком.
На чорно-білому знімку MARUV позує в строгому костюмі і стильною капелюсі. При цьому пікантності її образу додає те, що під розстебнутим піджаком зірки немає нічого крім тонкого мереживного ліфчика.
Фатальний образ MARUV доповнює яскравий макіяж і важкі прикраси.
На жаль, шанувальники зірки не змогли прокоментувати знімок, адже в розділі Сторіс відсутня така можливість.
До цього ми писали про те, що MARUV на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком.
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