Колишня дружина скандального українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука розповіла про те, як на неї вплинув розрив з чоловіком

Олена Войченко важко переживала скандальне розлучення зі своїм невірним чоловіком. Як повідомляє Politeka, жінка розповіла про свої почуття в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

«Я завжди вірю в краще. У будь-якій ситуації, в кожній людині. Навіть зради найближчого не вбили цю віру. Я оптиміст і через несправедливість не буду впадати у відчай», - написала Олена.

Тим не менше, вона зазначила, що в ситуації з колишнім чоловіком і його зрадами їй довелося враховувати не тільки свої почуття, але і своїх дітей.

«Коли мова йде про дітей - не можна робити вигляд, що немає їх потреб і потреб. Не можна мовчати!», - впевнена Войченко.

Популярні новини зараз

Романенко розкрив справжню причину відставки Богдана і чого чекати від Єрмака: "Настав час.."

"Боже, допоможи": розкрита правда про стан хворої на рак Алли Мазур, сил залишилося мало

Пугачова та Лобода потрапили у жахливу НП в Москві, все в диму, почалася тиснява: кадри з місця

Вчені зробили дивне відкриття: артефакти давнини знаходять сотнями, "замість моря була..."
Показати ще

Володимир Остапчук, Олена Войченко

Вона зізналася, що їй було страшно розповідати правду про свого чоловіка на всю країну, адже він відомий чоловік.

«Страшно, опинитися один на один з впливовим і безпринципним чоловіком, здатним з легкістю брехати мільйонам. Боляче, коли рідна людина не просто ошукує і принижує, щоб приховати свої помилки і слабкості, а загрожує і маніпулює, щоб піти від відповідальності», - згадує жінка.

При цьому вона впевнена, що правда на її боці, і в цьому її сила. Олена також подякувала всім, хто підтримує її в цей важкий час.

«Я все ще сподіваюся і вірю, що чоловік, який так пишається собою, одумається і візьме відповідальність за свої вчинки і дітей», - додала вона наприкінці свого поста.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю журналістам колишня дружина Остапчука Олена Войченко зізналася, що він пішов з сім'ї до іншої жінки. За словами Олени, причиною їх розлучення не були сварки, як стверджує Остапчук.

Журналісти з'ясували, що мова йде про 33-річній Христині, яка працює нотаріусом. Відзначається, що пара познайомилася ще влітку, під час весілля в Італії. Остапчук був на цьому весіллі провідним, а дівчина – подружкою нареченої. У соціальних мережах немає їх спільних фото, але їх знімки збігаються: пара одночасно постить фотографії з одного і того ж місця.

Нагадаємо, Остапчук після скандалу з розлученням пустився «у біга»: "не довго сумував".

Як повідомляла Politeka, з'ясувалося заради кого Остапчук кинув сім'ю, всі подробиці зради: "відео з роздягальні".

Також Politeka писала, що Остапчук після скандалу зі зрадами і розлученням різко звернувся до українців.