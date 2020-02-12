Колишня дружина скандального українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука розповіла про те, як на неї вплинув розрив з чоловіком



Олена Войченко важко переживала скандальне розлучення зі своїм невірним чоловіком. Як повідомляє Politeka, жінка розповіла про свої почуття в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

«Я завжди вірю в краще. У будь-якій ситуації, в кожній людині. Навіть зради найближчого не вбили цю віру. Я оптиміст і через несправедливість не буду впадати у відчай», - написала Олена.

Тим не менше, вона зазначила, що в ситуації з колишнім чоловіком і його зрадами їй довелося враховувати не тільки свої почуття, але і своїх дітей.

«Коли мова йде про дітей - не можна робити вигляд, що немає їх потреб і потреб. Не можна мовчати!», - впевнена Войченко.

Вона зізналася, що їй було страшно розповідати правду про свого чоловіка на всю країну, адже він відомий чоловік.

«Страшно, опинитися один на один з впливовим і безпринципним чоловіком, здатним з легкістю брехати мільйонам. Боляче, коли рідна людина не просто ошукує і принижує, щоб приховати свої помилки і слабкості, а загрожує і маніпулює, щоб піти від відповідальності», - згадує жінка.

При цьому вона впевнена, що правда на її боці, і в цьому її сила. Олена також подякувала всім, хто підтримує її в цей важкий час.

«Я все ще сподіваюся і вірю, що чоловік, який так пишається собою, одумається і візьме відповідальність за свої вчинки і дітей», - додала вона наприкінці свого поста.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю журналістам колишня дружина Остапчука Олена Войченко зізналася, що він пішов з сім'ї до іншої жінки. За словами Олени, причиною їх розлучення не були сварки, як стверджує Остапчук.

Журналісти з'ясували, що мова йде про 33-річній Христині, яка працює нотаріусом. Відзначається, що пара познайомилася ще влітку, під час весілля в Італії. Остапчук був на цьому весіллі провідним, а дівчина – подружкою нареченої. У соціальних мережах немає їх спільних фото, але їх знімки збігаються: пара одночасно постить фотографії з одного і того ж місця.

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