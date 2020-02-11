Юна переможниця шоу «Супермодель по-українськи» Маша Гребенюк кардинально змінила свій імідж

21-річна модель зізналася, що давно мріяла про довге світле волосся. Однак, процес його відрощування йшов дуже повільно, і дівчина навіть почала замислюватися про нарощування. Все вирішилося абсолютно несподіваним чином: в один момент Гребенюк зважилася і обстригла волосся до каре, перефарбувавшись з блондинки в каштановий колір.

«Вирішила пожертвувати майже двома роками невдалого відрощування і обстригти все вбите знебарвленням неподобство. Буду відрощувати з чистого аркуша», - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Свій пост модель супроводила відповідним селфи, на якому можна оцінити результат.

На думку прихильників Маші, нова стрижка їй дуже личить.

«Ой як здорово вийшло, прям дуже», «Красуня! Тобі відмінно так», «Тобі добре», «Добре і так! Але супер-пупер звичайно короткий платиновий блонд. Як на фіналі топ моделі», - пишуть люди.

Варто відзначити, що після фіналу «Супермоделей по-українськи» Маша непогано влаштувалася і навіть перебралася жити в Ірландію. При цьому дівчина також зіткнулася з серйозним випробуванням: анорексією. Вага Гребенюк при рості 181 см впала до 45 кг, однак, на щастя, дівчина змогла побороти хворобу.

Раніше ми писали про те, що експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк покрасувалася в компанії свого колеги.

Зоряна фотограф позувала в чорних панчохах. Так на новому опублікованому знімку Плакидюк і модельний скаут Сергій Нікітюк позують біля дзеркала: на дамі панчохи або колготи, яскравий мейк у Соні на лиці - не помітити неможливо, також на артистці чорне, ймовірно, плаття і никидка з "королівським" коміром.

Сергій був у білій футболці і штанях, обидва експерта популярного в Україні фешн-шоу "Топ-модель по-українськи" кривляються на камери.

Нагадаємо, дружина Комарова і скандальна Міс Україна Паша засвітили соковиті форми: найгарячіші фото українських моделей.

Як повідомляла Politeka, Никитюк і зірка «Топ-модель по-українськи» у наряді «для дорослих» побавилися на камеру.

Також Politeka писала, що зірка «Топ-модель по-українськи» показала шикарні форми в одній сітці.