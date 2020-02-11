Юна переможниця шоу «Супермодель по-українськи» Маша Гребенюк кардинально змінила свій імідж
21-річна модель зізналася, що давно мріяла про довге світле волосся. Однак, процес його відрощування йшов дуже повільно, і дівчина навіть почала замислюватися про нарощування. Все вирішилося абсолютно несподіваним чином: в один момент Гребенюк зважилася і обстригла волосся до каре, перефарбувавшись з блондинки в каштановий колір.
«Вирішила пожертвувати майже двома роками невдалого відрощування і обстригти все вбите знебарвленням неподобство. Буду відрощувати з чистого аркуша», - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Свій пост модель супроводила відповідним селфи, на якому можна оцінити результат.
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На думку прихильників Маші, нова стрижка їй дуже личить.
«Ой як здорово вийшло, прям дуже», «Красуня! Тобі відмінно так», «Тобі добре», «Добре і так! Але супер-пупер звичайно короткий платиновий блонд. Як на фіналі топ моделі», - пишуть люди.
Варто відзначити, що після фіналу «Супермоделей по-українськи» Маша непогано влаштувалася і навіть перебралася жити в Ірландію. При цьому дівчина також зіткнулася з серйозним випробуванням: анорексією. Вага Гребенюк при рості 181 см впала до 45 кг, однак, на щастя, дівчина змогла побороти хворобу.
Раніше ми писали про те, що експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк покрасувалася в компанії свого колеги.
Зоряна фотограф позувала в чорних панчохах. Так на новому опублікованому знімку Плакидюк і модельний скаут Сергій Нікітюк позують біля дзеркала: на дамі панчохи або колготи, яскравий мейк у Соні на лиці - не помітити неможливо, також на артистці чорне, ймовірно, плаття і никидка з "королівським" коміром.
Сергій був у білій футболці і штанях, обидва експерта популярного в Україні фешн-шоу "Топ-модель по-українськи" кривляються на камери.
Нагадаємо, дружина Комарова і скандальна Міс Україна Паша засвітили соковиті форми: найгарячіші фото українських моделей.
Як повідомляла Politeka, Никитюк і зірка «Топ-модель по-українськи» у наряді «для дорослих» побавилися на камеру.
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