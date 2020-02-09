Фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк порадовала поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Алан - мой любимый режиссер, чьим талантом и харизмой на площадке я бесконечно восхищаюсь и нежно люблю, поэтому когда он позвонил и попросил сняться в клипе Макса, я (не будучи дурой) без промедлений согласилась на все», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Плакидюк позирует в откровенном наряде в сетку, поверх которого красуется розовое пальто. В руках девушка держит фотоаппарат. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это кошечка», «Божественная», «Моя на раздаче», «просто чудо», «красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк в откровенном наряде взбудоражила фантазию фанатов.

Соня является активным пользователем сети Instagram, где частенько радует подписчиков новыми снимками, сделанными как во время фотоссесий, так и в повседневной жизни.

На снимке Плакидюк поразила откровенностью, а также сообщила о премьере нового клипа "Лей, не жалей" украинского поп-исполнителя Макса Барских, в котором, по всей видимости, приняла участие.

На фото Соня Плакидюк застыла в эротичной позе с полуобнаженным мужчиной на заднем плане.

Для фотосессии девушка выбрала черный корсет и чулки сеточкой, а наверх накинула ярко-розовый плащ. Откровенный образ дополнил яркий макияж на лице.

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