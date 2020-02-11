Юная победительница шоу «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк кардинально изменила свой имидж

21-летняя модель призналась, что давно мечтала о длинных светлых волосах. Однако, процесс их отращивания шел очень медленно, и девушка даже начала задумываться о наращивании. Все решилось совершенно неожиданным образом: в один момент Гребенюк решилась и обстригла свои волосы до каре, перекрасившись из блондинки в каштановый цвет.

«Решила пожертвовать почти двумя годами неудачного отращивания и обстричь всё убитое обесцвечиванием безобразие. Отращиваться буду с чистого листа», - написала она на своей странице в Инстаграм.

Свой пост модель сопроводила соответствующим селфи, на котором можно оценить результат.

По мнению поклонников Маши, новая стрижка ей очень идет.

«Ой как здорово получилось, прям очень», «Красавица! Тебе отлично так», «Тебе хорошо», «Хорошо и так! Но супер-пупер конечно короткий платиновый блонд. Как на финале топ модели», - пишут люди.

Стоит отметить, что после финала «Супермоделей по-украински» Маша неплохо устроилась и даже перебралась жить в Ирландию. При этом девушка также столкнулась с серьезным испытанием: анорексией. Вес Гребенюк при росте 181 см упал до 45 кг, однако, к счастью, девушка смогла побороть болезнь.

Ранее мы писали о том, что эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк покрасовалась в компании своего коллеги.

Звездная фотограф позировала в черных чулках. Так на новом опубликованном снимке Плакидюк и модельный скаут Сергей Никитюк позируют у зеркала: на даме чулки или колготы, яркий мейк у Сони на лице - не заметить невозможно, также на артистке черное, вероятно, платье и никидка с "королевским" воротом.

Сергей был в белой футболке и штанах, оба эксперта популярного в Украине фэшн-шоу "Топ-модель по-украински" кривляются на камеру.

Напомним, жена Комарова и скандальная Мисс Украина Паша засветили сочные формы: самые горячие фото украинских моделей.

Как сообщала Politeka, Никитюк и звезда «Топ-модель по-украински» в наряде «для взрослых» побаловались на камеру.

Также Politeka писала, что звезда «Топ-модель по-украински» показала шикарные формы в одной сетке.