Юная победительница шоу «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк кардинально изменила свой имидж
21-летняя модель призналась, что давно мечтала о длинных светлых волосах. Однако, процесс их отращивания шел очень медленно, и девушка даже начала задумываться о наращивании. Все решилось совершенно неожиданным образом: в один момент Гребенюк решилась и обстригла свои волосы до каре, перекрасившись из блондинки в каштановый цвет.
«Решила пожертвовать почти двумя годами неудачного отращивания и обстричь всё убитое обесцвечиванием безобразие. Отращиваться буду с чистого листа», - написала она на своей странице в Инстаграм.
Свой пост модель сопроводила соответствующим селфи, на котором можно оценить результат.
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По мнению поклонников Маши, новая стрижка ей очень идет.
«Ой как здорово получилось, прям очень», «Красавица! Тебе отлично так», «Тебе хорошо», «Хорошо и так! Но супер-пупер конечно короткий платиновый блонд. Как на финале топ модели», - пишут люди.
Стоит отметить, что после финала «Супермоделей по-украински» Маша неплохо устроилась и даже перебралась жить в Ирландию. При этом девушка также столкнулась с серьезным испытанием: анорексией. Вес Гребенюк при росте 181 см упал до 45 кг, однако, к счастью, девушка смогла побороть болезнь.
Ранее мы писали о том, что эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк покрасовалась в компании своего коллеги.
Звездная фотограф позировала в черных чулках. Так на новом опубликованном снимке Плакидюк и модельный скаут Сергей Никитюк позируют у зеркала: на даме чулки или колготы, яркий мейк у Сони на лице - не заметить невозможно, также на артистке черное, вероятно, платье и никидка с "королевским" воротом.
Сергей был в белой футболке и штанах, оба эксперта популярного в Украине фэшн-шоу "Топ-модель по-украински" кривляются на камеру.
Напомним, жена Комарова и скандальная Мисс Украина Паша засветили сочные формы: самые горячие фото украинских моделей.
Как сообщала Politeka, Никитюк и звезда «Топ-модель по-украински» в наряде «для взрослых» побаловались на камеру.
Также Politeka писала, что звезда «Топ-модель по-украински» показала шикарные формы в одной сетке.