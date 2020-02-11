Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Ганна Різатдінова поділилася чуттєвим фото в легкій сукні



Ганна Різатдінова полюбилася багатьом українцям по шоу «Танці з зірками», де вона зі своїм партнером Олександром Прохоровим посіла друге місце. Головним фанатом пари був суддя проекту Влад Яма, який неодноразово підкреслював, що вони заслуговували перемоги.

Гімнастка любить ділитися зі своїми шанувальниками яскравими фото на своїй сторінці в Instagram. Як передає Politeka, на цей раз Ганна опублікувала ніжне чорно-біле фото. На ньому вона позує в легкій сукні в квіточку з кокетливо приспущеними бретельками.

Дівчина млосно дивиться в камеру, склавши руки на грудях.

«Погана репутація? В очах кого? Святі мені ще не траплялися», - підписала знімок Різатдінова.

Її шанувальники прийшов в захват від фотографії.

«Ваауу», «Моя улюблена спортсменка я люблю тебе дуже дуже», «Чарівна», «Обожнюю ч/б фото. У них все життя... Нічого зайвого. Аня - ви досконалість!», - пишуть люди.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що Ганна показала, як проходять тренування в спортивному залі.

Відео, на якому спортсменка підтягується, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Різатдінова одягнена в спортивні лосини і короткий топ. На відео прекрасно видно спортивні форми дівчини, її м'язи в роботі виглядають вражаюче.

Під відео відписався ще один учасник «Танців з зірками», український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно зіткнувся з серйозними репутаційними втратами через розлучення зі своєю дружиною. Він написав під роликом Ризатдиновой, що його теж у залі завжди фотографують. Остапчук звернув увагу на те, що на відео видно спалахи фотоапарата.

У відповідь на комент Остапчука один з фоловерів Ризатдиновой написав: «Напевно просто "зняти" хочуть)». Зазначимо, що спортсменка оцінила жарт і залишила під нею смайлик. Нагадаємо, що дружина Остапчука у відвертому інтерв'ю зізналася, що до нього під'їжджали як жінки, так і чоловіки.

Нагадаємо, улюблениця Ями спустила плаття і засвітила головну гордість.

Як повідомляла Politeka, улюблениця Влада Ями похвалилася пружними достоїнствами: навіть розведений Остапчук не стримався.

Також Politeka писала, що фаворитка Ями засунула пишні форми в вузьку майку.